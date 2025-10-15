Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa rektorom, prorektorima i dekanima fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, čime su nastavljeni sastanci sa predstavnicima visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija u cilju priprema za početak nove akademske godine, navodi se na Instagram nalogu Vlade Republike Srbije.

Sastanak u Vladi Srbije bio je prilika da dekani fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu upoznaju predsednika Vlade Srbije sa brojem upisanih studenata na akreditovane studijske programe ovog univerziteta nakon dva upisna roka i planovima za početak nastave u novoj školskoj 2025/2026. godini.

Tokom razgovora razjašnjene su sve nedoumice koje uprave visokoškolskih ustanova imaju u vezi sa načinom rangiranja i upisom viših godina studija, kao i mogućnostima za produženje studiranja studentima kojima ističe dvostruki broj godina za završetak studija.