Današnja emisija "Ni pet, ni šest" koja se emituje na Kurir televiziji, kod voditeljke Jovane Grgurević, bavila se najzanimljivijim stvarima koje se tiču života u Nemačkoj.

Od 2015. 150.000 ljudi se vratilo u Srbiju, ali to je i dalje daleko manji broj od onih koji odlaze. Međutim, ni Nemcima u situaciji sa migrantima ne ide dobro ni ekonomski, niti vojno u vidu proizvodnje i naoružavanja.

Veliki broj izgubljenih radnih mesta Foto: Shutterstock

O sudbini naših ljudi koji su život potražili u Nemačkoj, diskutovali su gosti u studiju Kurir televizije, Vladimir Vasić, bankar, Nemanja Antić, preduzetnik i Nenad Bumbić, analitičar.

Život danas

Vasić se osvrnuo na situaciju u Nemačkoj danas:

- I dalje je Nemačka treća ekonomija sveta, tu su Amerika i Kina, a dominantna je u okviru EU. Pored svih izazova koje imaju oko gasa i Rusije, i dalje je Nemačka ekonomija vrlo jaka. Imam nekoliko prijatelja tamo, a za sebe ne mogu da kažem da sam često tamo, ali ponekad me ima. Nemačka je industrijska zemlja, a ono što je bitno za one koji odlaze jeste to da preko 95 odsto ekonomije čine mala i srednja preduzeća. Nemci često ističu sistem i rad.

Vasić je odgonetnuo zbog čega se onda ovoliki broj vratio:

- To je balans između raznih stvari, nekim ljudima nedostaje ovo podneblje, emocije, energija... Nemačka je takva da je uglavnom oblačnije i hladnije. Jedno je ekonomija, ljudi odu trbuhom za kruhom kako bi zaradili, pa da se vrata. Svakako da više odlazi, nego što dolazi, što znači da tamo ipak postoji nešto što privlači ljude. Nemačka ima probleme zbog rata u Ukrajini jer mnogo novčanih sredstava ide tamo, ali i situacija sa gasom, jer je on bio tu preko puta, a sada se ide okolo naokolo.

Antić se nadovezao na temu vraćanja ljudi iz nemačke:

- Dobar deo tih ljudi je ovde došao na krilima kovida i onih stvari gde su prvo migranti raseljavani iz Evrope, poslovi im nisu produžavani, javne i privatne finansije su trpele na teritoriji Evrope, a periferije su se čistile, pa su prvo stopirani fondovi za pridruživanje, pa ulaganje, pa su unutra zamrzavali studentima donacije, penzije su počele da idu sa 65 na 67 godina. Samim tim, pola ljudi se vratilo svojevoljno, a pola zbog kolotečine.

Kupovna moć

Antić je nastavio, pa je spomenuo šta su pojedinci razumeli kada su se vratili u Srbiju:

- Kada su došli ovde, što ja svedočim, ukapirali su da tih dve ili četiri hiljade evra u Nemačkoj, vrede kao ovde osam, to je kada pričamo o troškovima i paritetu moći. Kod nas je standard niži, ali su i troškovi. Pogotovo što kada vas ovde vide kako ste se vratili, vi više niste gastrabajter, već Dositej Obradović, vi donosite pare, znanje, imate iskustva. Naši ljudi koje god poslove tamo da rade, oni će da zvuče dobro, pa kaže radio sam u "Simensu" a zapravo bio tamo obezbeđenje. Nije to važno, već je bitno da ovde dobiju status i emociju koja je tamo rezervisana ni za Nemce, a kamoli naše migrante.

Bumbić je komentarisao Nemačku iz političkog ugla:

- Što se tiče Nemačke i Amerike, u različitom su položaju, priraštaj stanovništva u Americi nije problematičan kao u Evropi, a kada pogledate kartu zemalja koje gube stanovništvo, kritično je od Nemačke, pa na istok tamo ka Rusiji, ta velika oblast doživljava masovnu depopulaciju. Pojedini gradovi u Nemačkoj su nečisti i to sve deluje drugačije. Jedan čovek mi je pričao kako je Vračar elita, a tamo vidim đubre i grafite, pa bledo gledam čoveka koji mi priča kako je to kultura. Treba da budemo realni, nije to strana zavera, pa da nam je neko drugi isprljao Srbiju, već to mi sami radimo.

