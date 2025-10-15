Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski sastala se sa ministrom za rad i socijalnu zaštitu Ruske Federacije Antonom Kotjakovim, u sedištu Ministarstva u Moskvi sa kojim je razgovorala o nizu tema od zajedničkog interesa i o aktivnostima koje sprovode dva ministarstva.

Đurđević je istakla tradicionalno prijateljske odnose dve zemlje i uputila zahvalnost Ruskoj Federaciji na doslednom poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, kao i na kontinuiranoj podršci u očuvanju Kosova i Metohije u okviru Srbije.

Navela je i da Srbija ostaje dosledna svojoj državnoj politici.

"Kao što je više puta naglašeno sa najviših državnih adresa, Srbija ne uvodi sankcije Ruskoj Federaciji i jedina je zemlja u Evropi koja vodi takvu politiku, te će i ubuduće ostati privržena tom principu", naglasila je.

Na sastanku je razgovarano o postojećim sporazumima i memorandumima o saradnji u oblasti socijalne zaštite između Republike Srbije i Ruske Federacije.

Naglašeno je da postoji obostrani interes da se postojeći Sporazum o socijalnom osiguranju dopuni odredbama koje bi obuhvatile i oblast zdravstvenog osiguranja, s obzirom na to da aktuelni sporazum trenutno pokriva samo penzijsko i invalidsko osiguranje. Dogovoreno je da se u narednom periodu intenziviraju razgovori u cilju uređenja i ove oblasti.

Takođe, razgovarano je i o razmeni iskustava i dobrih praksi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

U vezi sa tim, ruska strana je predstavila je više projekata i inicijativa usmerenih na unapređenje zaštite na radu, obuke radnika i poslodavaca, kao i na razvoj novih pristupa organizaciji radnih procesa radi obezbeđivanja najvišeg nivoa sigurnosti zaposlenih.

Jedna od tema sastanka odnosila se i na pitanje otežane isplate ruskih penzija za korisnike sa prebivalištem u Republici Srbiji. Sagovornici su saglasni da u ovoj oblasti postoje izazovi, ali su istakli zajedničku volju i opredeljenje da se pronađe adekvatno i trajno rešenje.

Ministarka Đurđević je pozvala rusku stranu da predloži mogući model rešenja, dok će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije u narednom periodu pripremiti svoj predlog koji će biti predmet razmatranja i usaglašavanja sa ruskim partnerima.

Na kraju sastanka, oba ministra konstatovala su da između dva ministarstva postoji dobra i sadržajna saradnja sa velikim potencijalom za dalje jačanje i unapređenje.