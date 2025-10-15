Slušaj vest

Povodom Međunarodnog dana žena na selu, njeno kraljevsko visočanstvo princeza Danica uputila je poruku zahvalnosti i podrške ženama koje žive i rade u ruralnim krajevima Srbije, ističući njihovu neprocenjivu ulogu u očuvanju porodice, tradicije i nacionalnog identiteta.

Uz poruku napisanu na ličnom memorandumu, princeza Danica je na društvenim mrežama objavila i svoj portret u srpskoj narodnoj nošnji, simbolično povezujući kulturno nasleđe i savremeni izraz poštovanja prema ženama koje svojim radom i snagom održavaju život u selima Srbije.

"Danas, na Međunarodni dan žena na selu, sa ponosom i dubokim poštovanjem odajem priznanje svim ženama koje svojim radom, snagom i požrtvovanošću čuvaju srce našeg naroda, srce koje kuca u ruralnim krajevima Srbije", poručila je princeza Danica.

Ona je naglasila da su "žene na selu stub porodice, čuvarke tradicije i vrednosti, ali i neumorne radnice koje svojim rukama hrane i podižu zajednicu", dodajući da njihova borba često ostaje neprimećena i nedovoljno cenjena.

"Zato je ovaj dan poziv svima na dublje razumevanje i veću podršku, da zajedno stvorimo uslove u kojima će žene na selu imati jednake mogućnosti, pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i ekonomskoj nezavisnosti", istakla je princeza Danica Karađorđević.

Poruku je zaključila rečima da je "razvoj Srbije neraskidivo povezan sa snagom i dostojanstvom naših žena na selu", ističući da njihova ljubav prema zemlji, porodici i zajednici predstavlja inspiraciju za sve.