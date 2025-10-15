Slušaj vest

Najduže zadržavanje za teretna vozila je na graničnom prelazu Batrovci, osam sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i na graničnim prelazima Šid, pet sati, Sremska Rača, dva sata i Kelebija, sat vremena.

Na graničnim prelazima Srbije za putnička vozila nema zadržavanja.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Kurir.rs

