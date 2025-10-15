Na graničnim prelazima Srbije za putnička vozila nema zadržavanja
PRESEK STANJA NA GRANICAMA Teretnjaci na ovom prelazu čekaju 8 sati, a evo koliko je čekanje na ostalim: Oglasio se AMSS
Najduže zadržavanje za teretna vozila je na graničnom prelazu Batrovci, osam sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i na graničnim prelazima Šid, pet sati, Sremska Rača, dva sata i Kelebija, sat vremena.
Na graničnim prelazima Srbije za putnička vozila nema zadržavanja.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
