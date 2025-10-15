Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je dva dana učestvovao na skupu u okviru Berlinskog procesa za ministre unutrašnjih poslova u Londonu, izjavio je da je osnovna suština ovog skupa da se napravi bolja međunarodna operativna saradnja i razmena informacija između učesnica Berlinskog procesa u borbi protiv svih vidova kriminala, ali i da nikakve operativne saradnje i razmene operativnih podataka ne može biti sa predstavnicima takozvane kosovske policije, jer Srbija ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.

"Učestvovao sam ova dva dana na skupu, u okviru Berlinskog procesa, za ministre unutrašnjih poslova, kojim je predsedavala ministarka ili kako to oni kažu državni sekretar za unutrašnje poslove Šabana Mahmud i ovo je nastavak jednog procesa koji je započet 2014. godine, s tim što svake godine se dodatno teme stavljaju na dnevni red. Ove godine su bile tri sesije. Prva sesija se ticala migracija i svih problema koji iz toga proizilaze, znate da je to za Veliku Britaniju veliki problem. Druga tema je bila borba protiv eksploatacije i nasilja nad devojčicama i ženama, i treća tema je bila borba protiv organizovanog kriminala", izjavio je ministar Dačić.

Na samitu na kojem su pored Zapadanog Balkana učestvovale članice EU poput Nemačke, Francuske, Italije, Hrvatske i Slovenije, ministar Dačić je istakao da je bolja međusobna saradnja, a posebno je operativna saradnja i razmena informacija ključna, jer borba protiv kriminala ne može biti uspešna bez međunarodne saradnje.

"Ono što sam insistirao je da nikakva operativna saradnja, odnosno nikakve razmene operativnih podataka ne može biti sa predstavnicima tzv. Republike Kosovo, zato što mi ne priznajemo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i u skladu sa dokumentima koji su prihvaćeni i odlukama koje su prihvaćene na početku ovog procesa, a to je 2014. godine bilo učešće na ovim skupovima je statusno neutralno, znači sa imenima i prezimenima, bez ikakvih državnih obeležja i u sali nema nikakvih zastava. Ono što uvek odbijam, ako eventualno budu zastave negde na drugom mestu i tu se organizuje zajedničko fotografisanje, ni ovog puta nisam u tome učestvovao, jer ne želim da dajem u ime Srbije legitimitet bilo kakvom državnom predznaku za tzv. Republiku Kosovo", istakao je Dačić.

On je dodao da je ova aktivnost bila veoma uspešna i istakao da je saradnja sa tzv. kosovskom policijom jedino moguća u skladu sa ranijim potpisanim sporazumima, preko EULEX-a i preko Interpola.