Miholjsko leto, najavljeno za period druge dekade oktobra, kada smo ga očekivali, definitivno je "otkazano", i sa maksimalnih 20 stepeni nalazimo se u periodu takozvane Miholjske jeseni. Ali! — prema najnovijoj prognozi pojedinih meteoroloških modela, postoji velika šansa da maksimalna temperatura vazduha u trećoj dekadi dostigne 25 stepeni, lokalno i stepen, dva više.

Meteorolog Ivan Ristić kaže da su se na mapi srednjoročnog ECMWF modela vratile nijanse crvene boje, da trenutno deluje da se afrički vazduh ponovo budi nakon mesec dana pauze i da će zahvatiti veći deo Evrope uključujući našu zemlju.

- Početkom meseca na mapama se isticala plava boja, odnosno, zahlađenje. Prvi put se pojavljuje da će od 20 – 21. oktobra doći do porasta temperatura. Očekujem da temperature budu preko 20 stepeni i stabilizaciju vremena. Da li će Miholjsko leto trajati pet ili sedam dana, videćemo, a nakon toga bi trebalo da zahladi - kaže Ivan Ristić.

Meteorolog objašnjava da je sada anticiklon iznad Velike Britanije, ali da će potpuno oslabiti, nestaće, krenuće zatim serija ciklona sa Atlantika i oni bi trebali da donesu mini Miholjsko leto, odnosno otopljenje.

Kišne epizode i stabilizacija

- Skoro do 20. oktobra imaćemo svežije vreme sa maksimalnom temperaturom vazduha od 14 do 18 i 20 stepeni. U petak 17. oktobra, posle podne, i u subotu pre podne biće kiše. Pred nama je dve ili tri epizode kiše, druga je verovatno između ponedeljka i utorka, a do 21. oktobra očekujem i treću. Padavine će trajati jedan dan, zatim pauza do dva dana i ponovo kiša, a posle toga sledi stabilizacija, biće manje kiše, više sunca i toplije, do 25 stepeni - kaže Ristić.

Kiša u većem delu Srbije, temperatura u minusu

Meteorolog amater Marko Čubrilo je najavio da će do ponedeljka biti relativno hladno, a zatim očekuje otopljenje, ali uz nestabilno vreme i povremenu kišu.

- Narednih nekoliko dana vrlo hladne noći uz minimume od -1 do 6 stepeni Celzijusa, tako da su ponegde mogući prizemni mrazevi. Do petka tokom dana suvo i relativno hladno uz slab vetar i maksimume od 7 do 14 stepeni Celzijusa. U petak će do nas stići slab ciklon iz zapadnog Sredozemlja i doneti naoblačenje koje bi po trenutnoj varijanti sinoptike padavine donelo istoku Bosne i Hercegovine, Crnoj Gori i većem delu Srbije, dok bi se samo na krajnjem severu Srbije zadržalo suvo vreme – objavio je Čubrilo.

Kada stiže oktobarsko otopljenje, a kada novo zahlađenje

Relativno hladno vreme će se zadržati do ponedeljka, noću zbog oblaka više neće biti mraza, ali će dnevne maksimalne temperature i dalje biti od 5 do 17 stepeni, što je ispod proseka. Vetar slab, u nedelji umeren severni i severoistočni.

- Početkom sledeće nedelje još relativno hladno, dok se od utorka očekuje otopljenje uz jačanje vetrova južnog smera, ali i jačanje uticaja Atlantika tako da bi posle 23. oktobra bilo relativno toplo uz maksimume od 17 do 23 stepena Celzijusa, ali i čestu pojavu kiše i pljuskova. Najava za novo zahlađenje ima oko 30. oktobra - zaključuje Čubrilo.