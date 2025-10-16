Slušaj vest

Mnogi građani i ne znaju da su sankcionisani sve dok im ne stigne rešenje iz suda o plaćanju saobraćajne kazne ili pođu na putovanje pa ih vrate sa granice.

Što se kasnije sazna za kaznu, sve je skuplje, pa one mogu da iznose i do 120.000 dinara. Inicijalni problem leži u njihovoj dostavi, a kako da znamo imamo li prekršaj i šta kada kazna nije uručena a piše da jeste, razgovarali smo sa stručnjakom.

Jedan Beograđanin kaže da je dobio tri kazne od komunalne milicije, po osnovu navodnog uručenja, a da njemu nije ništa stiglo.

- U aprilu ove godine konstatovano je da mi je ostavljeno ne jedno, već tri obaveštenja u regularnom roku od 15 dana. Poštu redovno proveravam i ne postoji teoretska šansa da mi promakne nijedno, a kamoli tri obaveštenja. A što je najgore, tri kazne koje bi trebalo u redovnom toku stvari da iznose po 2.500 dinara, narasle su na 39.000 dinara”, priča nam revoltirano.

Takođe, jedna sugrađanka je ljuta iz sličnog razloga: "Stiglo mi je rešenje iz suda o plaćanju kazne od 25.000 dinara zbog neplaćanja kazne za parkiranje koja mi nikada nije dostavljena. Dosta mi je više".

"Prvo se utvrđuje identitet vozača"

I bilo bi mnogo primera da ih nabrajamo, jer pritužbe građana na dospeće kazni su veoma česte.

- Kada govorimo o načinu na koji državni organi provode postupak utvrđivanja identiteta učinioca prekršaja u saobraćaju, to je u slučaju kada se vozač zatekne na licu mesta i tu nije sporan identitet, jer se on utvrđuje na osnovu lične karte. Nevolja je u tome što se nekim prekršajima, sa razvojem automatskih sistema za detekciju prekršaja (kamere za brzinu, kamere koje snimaju veći broj prekršaja, ‘oko sokolovo’), utvrđuje samo da je vozilo u prekršaju, ali nije poznat identitet prekršioca. U takvim situacijama se sprovodi preliminarni postupak utvrđivanja identiteta vozača, a tek nakon toga se inicira i sam prekršajni postupak - kaže advokat za saobraćaj Vladimir Miljević.

I upravo kod dostave kazni nastaju problemi.

- Na primer, ljudi dođu na posao i saznaju da im je stiglo rešenje suda o prinudnom skidanju zarade od strane poslodavca, a ne znaju o čemu je reč. Kada krenu u potragu, najčešće saznaju da je određeni prekršaj bio dokumentovan, primera radi od ‘oka sokolovog’, da je upućivan poziv na adresu, da niko nije zatečen na adresi, da je konstatovano ostavljanje obaveštenja na koverti, i da je nakon toga bio izdat prekršajni nalog. Onda se desi da je i u pogledu uručenja prekršajnog naloga sproveden isti postupak gde se tvrdi da je nešto ostavljeno na adresi, a ljudi ništa nisu zatekli i stigne kazna od 25.000 dinara za nedavanje podataka ko je upravljao vozilom - kaže Miljević.

"Kako su savesni ljudi dozvolili da im kazna naraste na 25.000. To je apsurd!"

Napominje da postoje ljudi koji zaista ne vode računa o poštanskom sandučetu i koji ga gledaju jednom mesečno, ali ima i onih koji redovno prate poštu, a opet dođu u takvu situaciju.

- Za one za koje važi pretpostavka da su odgovorni, zaista se postavlja pitanje kako su mogli da dođu u situaciju da im kazna, od inicijalne od 2.500 dinara, naraste na 25.000 dinara, a da ništa nisu zatekli u sandučetu. Kod prekršaja koji dokumentuje saobraćajna policija kazna je još veća, ide i do 120.000 dinara, alternativno sa kaznom zatvora od 15 dana, koja se najčešće u praksi ne izriče - ističe naš sagovornik.

Redovno proveravajte poštansko sanduče

Savetuje da je najbolji način da se zaštitimo tako što ćemo redovno pratiti poštu, da bar znamo da smo učinili ono što je do nas.

“Problem nastaje kada imamo građane koji tvrde da su sigurni da ništa nisu zatekli u relevantnom periodu u sandučetu, a nakon njihove tvrdnje stoji koverta na kojoj stoji konstatacija da je ostavljeno obaveštenje. To obaveštenje je izuzetno malih dimenzija i može da se izgubi, na primer, pomeša se sa reklamama koje nam ostavljaju u sandučetu", kaže Miljević.

Gde proveriti

Kod prekršaja iz oblasti komunalnog reda, preventivni način je da se ode s vremena na vreme u komunalnu miliciju i vidi da li postoje zaostale kazne ili da se ode do prekršajnog suda i zatraži podatak o tome da li postoje određeni izvršni predmeti.

Miljević ističe da jedinstven registar kazni postoji tek u fazi kada je ta kazna postala izvršna.

“Nažalost, ne postoji jedinstveni registar kazni u prvim fazama kada se sprovodi postupak utvrđivanja identiteta vozača.”

Kako teče postupak do prispeća obaveštenja

Na pitanje kako teče postupak do prispeća obaveštenja o prekršaju, navodi primer.

“Recimo, ‘oko sokolovo’ dokumentuje neko vozilo da se nalazi na poziciji koja nije dozvoljena i koja predstavlja prekršaj. Sastavlja se obaveštenje koje sadrži dve fotografije i to obaveštenje se šalje putem posebne koverte za ličnu dostavu u upravnom postupku. Ta koverta dolazi u poštu, vrše se po zakonu dve dostave u razmaku od 24 sata. Ako se primalac ne zatekne ni prvi ni drugi put na adresi gde je trebalo da primi pismo, ostavlja se obaveštenje u sandučetu, teče rok od 15 dana za preuzimanje toga, recimo, u komunalnoj miliciji. Ako istekne rok, smatra se da je uručeno i teče rok od dodatnih osam dana da se postupi. Postupa se na dva načina, ili se dostavlja overena izjava vozača koji dostavlja podatke o identitetu lica koje je upravljalo vozilom ili se plaća polovina novčane kazne”.

Napominje da problem nastaje kod onih ljudi koji ništa ne zateknu u sandučetu i zapravo ne znaju da je postupak počeo.

“Nevolja je kod onih ljudi koji nisu ništa zatekli i dolazimo u apsurd dokazivanja, a to je da i onaj koji je zatekao obaveštenje mogao bi da se brani da ga nije zatekao jednako kao i onaj koji ga zaista nije zatekao.”

"Pazite da vas ne vrate sa granice"

Ima dosta građana koji ne žive na adresi prebivališta, ali tu važe ista pravila. Takođe, oni koji putuju u inostranstvo mogu da budu neprijatno iznenađeni na granici kada saznaju da ne mogu da je pređu jer imaju neplaćenu saobraćajnu kaznu.

- To je jedna od situacija kada se uđe u fazu izvršenja novčane kazne za koju je uvek nadležan sud po adresi prebivališta građana. Može biti izdata naredba za sprovođenje u ustanovu za određivanje kazne i tada građani mogu biti vraćeni sa granice. Bilo je i situacija kada su građani bili lišeni slobode i onda je to trka s vremenom da se novčana kazna koja je zamenjena u kaznu zatvora plati da bi sud stavio rešenje van snage.

Ali ako se lišenje slobode po neplaćenoj kazni desi u petak po podne, velika je šansa da ništa efektivno ne može da se uradi pre sledećeg radnog dana, a to je ponedeljak - rekao je advokat Miljević.

