Generalni konzulat Mađarske u Subotici objavio je da novi sistem prelaska granice između Mađarske i Srbije stupa na snagu 28. oktobra od osam časova izjutra, i to na graničnom prelazu Kelebija–Tompa. Na ostalom graničnim prelazima novi sistem ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije primenjivaće se od 4. novembra.

U saopštenju koje je konzulat objavio na svojoj zvaničnoj Fejsbuk stranici navodi se da je od 12. oktobra 2025. godine i u Mađarskoj počela postepena primena novog sistema registracije na graničnim prelazima, sistem poznat kao EES (Entry and Exit System). Sistem će se primenjivati na šengenskoj granici Mađarske prema građanima trećih zemalja i podrazumeva više administrativnih poslova na graničnom prelazu, navode iz konzulata.

Počela primena novog EES sistema Foto: Shutterstock

Mađarska je inače EES sistem prvo počela da primenjuje na granici prema Ukrajini, a na granici prema Srbiji sistem će početi da se primenjuje od 28. oktobra 2025. od 8 časova na graničnom prelazu Kelebija–Tompa.

Nova pravila za prelazak preko granice - EES Bajakovo Foto: Marko Karović

Iz konzulata takođe poručuju da se novi sistem ne odnosi na putnike koji imaju mađarske putne isprave ili lična dokumenta i da će oni i nadalje na uobičajeni način moći da prelaze granicu. To, praktično znači da se novi sistem EES neće primenjivati na dvojne državljane, odnosno građane Srbije koji imaju i srpsko i mađarsko državljanstvo. Konzulat je najavio da će o daljim izmenama u režimu graničnog prelaza kontinuirano postavljati obaveštenja na svojoj fejsbuk stranici.

Kurir.rs/ Politika

