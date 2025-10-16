Slušaj vest

Ministar prosvete Srbije Dejan Vuk Stanković najavio je danas da će uskoro biti raspisan konkurs za izbor direktora Pete beogradske gimnazije i da će uskoro biti organizovana nastava za učenike te škole koja je u blokadi od ponedeljka uveče.

Od 1.681 osnovne i srednje škole u Srbiji, u blokadi je jedino Peta beogradska gimnazija, dok je u jednoj školi - u Gimnaziji "Uroš Predić" proglašen štrajk, rekao je Stanković u programu televizije Pink.

Stanković je rekao da je blokada Pete gimnazije nezakonit čin i da su dva odeljenja inicijatori blokade.

Prema njegovim rečima, u Petoj gimnaziji je pitanje i bezbednosti dece, i imovine te škole. Poručio je da školom upravlja direktor, a ne Savet roditelja, Školski odbor ili vajber grupe.

On je rekao da će vrlo brzo biti raspisan konkurs za direktora, jer je ovo drugi mandat Danke Nešović na mestu vršiteljke dužnosti direktorke i da se zna ko bira direktora po zakonu.

"Sve ostale škole u Srbiji rade", rekao je Stanković.

On je rekao i da je Peta gimnazija izabrana da bi bila "hotel" za one koji dolaze iz drugih delova Srbije, a idu ka Novom Sadu na skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra i ocenio da je to pokušaj "početka obnove obojene revolucije u obrazovanju".

Učenici Pete gimnazije počeli su u ponedeljak uveče blokadu i najavili da će trajati do ispunjenja njihovih zahteva, a traže smenu v.d. direktora te škole Danke Nešković i izbor novog direktora iz školskog kolektiva, vraćanje otpuštenih nastavnika na posao i formiranje Školskog odbora.

Govoreći o visokom obrazovanju, Stanković je rekao da se ispiti odvijaju regularno po ubrzanom režimu i da će mnogi fakulteti imati dodatni ispitni rok "Oktobar tri".

"Ne vidim razloga da postoji repriza prošle akademske godine ni na univerzitetu, ni u srednjim i osnovnim školama", rekao je Stanković.

(Kurir.rs/Fonet)

BONUS VIDEO: