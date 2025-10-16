Slušaj vest

Devetogodišnja Kragujevčanka, Željana Arizanović, ima tumore u predelu leđa, koji joj pristiskaju brojne organe. Najviše pluća, zbog čega otežano diše. Zbog izražene skolioze, duž cele kičme ugrađeni su impalnti koji devojčici prave rane i moraju da se zamene novim. Željana mora hitno na operaciju u Tursku, za šta je potrebno 105.000 evra, koje porodica Arizanović nema.

Ima 9 godina i ide u drugi razred. Voli engleski i matematiku i svoje drugove. Sanja da postane balerina ili atletičarka. I da prestanu bolovi, sa kojima živi od druge godine.

Željana opisuje: "Uvek me ovde boli."

Milica Arizanović, Željanina majka, objašnjava: "Počeli su da se razdvajaju implanti, zato ona i trpi bolove. Najgore je uveče, pred spavanje, ne može da se namesti, ne može ništa."

Dijagnoza, "Neurofibromatoza tip 1", obuhvata niz preklapajućih poremacaja i uzrokuje tumore koji su kod Željane zahvatili nerve na kičmenom stubu. Pred prvu operaciju u Turskoj, kada je imala 4 godine, kičma joj je bila kriva 75 stepeni. Dosadašnje tri složene intervencije herojski je podnela, ali se na mestu gde su ugrađeni implanti, otvaraju rane.

Milica dodaje: "Doktori su planirali da joj izvade implante sada koje ima, da joj ugrade halo trakcije, koje će nositi 6 do 8 nedelja, i postaviti joj, ugraditi joj nove impante. Ta operacija, taj zahvat je jako skup. Radi se o sumi od 105 .000 evra."

Tek posle te intervencije, koja je po rečima lekara hitna, moći će da se izvadi tumor koji je doveo do krivljenja kičme. Lek za tumor, koji Željana pije, mesečno košta oko 18.500 evra. To plaća država. Za operaciju kičme u Turskoj, potrebna je pomoć svih nas.

Nebojša Arizanović, Željanin otac, kaže: "Tako da se nadamo da će ljudi da nam pomognu, kolko mogu i kako mogu, barem porukama, jer je potrebno još mnogo novca."

Milica Arizanović, Željanina majka, objašnjava: "Svaki dan, svaki minut nama je borba, iskreno. Bukvalno, znate ono, kad legnete uveče i gledate dete kako vam se muči. Svaki njen plač, svaka njena suza. Ja se opet nadam, uz pomoć dobrih ljudi i humanih, da će Željana što pre otići na operaciju i imati zdravo i srećno detinjstvo kao sva deca."

Jer Željana to i jeste, devojčica borac, koja je više vremena provela u bolnici nego sa svojim drugarima. Rešena da pobedi i ovog puta.To je i jedina želja njene sestre i brata, Dunje i Petra. Pomozimo im da je ostavre.

Za pomoć Željani Arizanović, pošaljite SMS poruku 934 na 3030 (Fondacija ”Budi human”).

