Ivan iz Kraljeva koji u Beču živi već sedam godina, odlučio je da na svom Instagram profilu "Život u Beču" otkrije i "tamnu stranu" prestonice Austrije. Njegova iskustva pokazuju da distanca među ljudima, stroga pravila i neočekivane neprijatnosti čine život u gradu koji svi hvale daleko od jednostavnog.

"Čuvaj se naših"

"U Beču sam 7 godina i ovo su stvari koje mi se ne dopadaju. Društveni život je veoma tanak, ljudi su distancirani i rezervisani. Ako ne govorite perfektno nemački, distanca vam ne gine. A najtužnije od svega je što prvo što vam kažu kada se doselite u Beč je 'čuvaj se naših'. Mada sam ja uspeo da iskopam sjajne ljude", rekao je on na početku svoje objave.

Dodao je da su se u Beč doselili ljudi sa svih krajeva planete, ali da neki od njih jednostavno ne žele da prihvate lokalnu kulturu i pravila ponašanja u dvomilionskom gradu.

Što se tiče zabave, dodaje da Beč nije grad sportskih događaja poput Lige šampiona u fudbalu ili Evrolige i da je tamo jedino skijanje broj jedan.

"Ljudi ovde više vole životinje nego decu"

Ono što mu se dodatno ne sviđa jeste da u Beču ima osećaj da ljudi više vole pse i mačke nego decu: "Ponekad imam utisak da deca smetaju ljudima", dodaje.

Takođe naveo je i neprijatno iskustvo koje je doživeo u zatvorenom bazenu sa svojom porodicom: "Odrasli muškarac u mešovitoj svlačionici zatvorenog bazena, bio je potpuno go pored moje ćerke od sedam godina". Na kraju, dodaje je i to da nije oduševljen klimom.

"Od kraja septembra do kraja maja uglavnom nosim zimske jakne", rekao je on pa zaključio da ovo ne znači da ne voli Beč već da su sve ovo stvari koje njemu lično smetaju.

"Ili se priagodi, ili se vrati kući"

U komentarima se javio veliki broj ljudi koji su podelili svoja mišljenja. Neki su čak poručili autoru da se vrati u svoju zemlju ako mu Beč ne odgovara.

"Opcija da se preseliš je uvek otvorena", "Nisi drvo. Preseli se ako ti se ne dopada. Kad dođeš u tuđu zemlju, prilagodi se", pisali su mu oni.

Jedan komentator je bio oduševljen Ivanom i njegovom iskrenošću.

"Kakva si faca, sve iskreno kažeš i baš tako! Realno, deca im smetaju kao i u Nemačkoj i Belgiji, ali zato za pse i mačke daju sve! Standard je dobar, ali opet im je društveni život praktično nikakav. Sve ima svoje", napisao je on.

"Jedva čekam da napustim Beč"

"Ja sam treća generacija u Beču, a moj sin je četvrta. I jedva čekam da napustim Beč i odem u Dubai sa celom porodicom. Stvarno mi nije jasno zašto ljudi poslednjih deset godina dobrovoljno dolaze u Beč. Sve mi je u Beču odvratno, a najviše ovi azilanti", dodala je još jedna korisnica.

"U Gracu je mnogo bolje"

Bilo je i onih koji su u odnosu na Beč, prednost dali Gracu.

"U Gracu je mnogo bolje. Ljudi su ljubazniji, naši i njihovi. I često bude utakmica, bar dva puta mesečno. I svi se druže – Albanci, Srbi, Hrvati i Bosanci – kao da smo još uvek u doba Jugoslavije“, zaključio je jedan od njih.