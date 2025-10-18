Slušaj vest

Njegov govor izazvao je snažan aplauz u kabini, a putnici i članovi posade okupili su se da mu iskažu poštovanje. Kako svedoči jedan od putnika, čiji je sin zabeležio deo govora u trenutku punom zahvalnosti, nostalgije i poštovanja prema dugogodišnjem kapetanu.

- Pilot se obratio putnicima na liniji Cirih-Beograd i saopštio im da je to njegov poslednji let pred odlazak u penziju. Emotivan trenutak i govor čiji je deo moj sin snimio. Čitavo osoblje se okupilo u tom trenutku i svi putnici su ga pozdravili burnim aplauzom. Neka mu je srećna penzija - pisalo je u objavi na društvenim mrežama, dok se na snimku čuju reči pilota:

Emotivan govor pilota Foto: Društvene mreže printscreen

Poslednji let

- Poslednji let. Posle 40 godina letenja i rada od Jugoslovenskog aerotransporta preko Jata do naše Srbije, evo danas je ovo poslednji let, poslednje sletanje. Sutra ću biti uvek na strani gde ste vi sada. Tako, hvala vam puno što ste me učili. Čast da ste radili svim letom sa mnom. Hvala vam puno što ste me učili - poručio je pilot.