Posle skoro dve decenije života u Nemačkoj, jedan Srbin odlučio je da javno podeli svoje razmišljanje o povratku u domovinu.

"Je l’ sam ja lud što razmišljam da se vratim iz Nemačke u Srbiju?", upitao je on i podelio svoje želje i misli na Reditu, te izazvao različite reakcije.

"Došao sam kao klinac, sve je išlo po planu, škola, posao, karijera u UX/UI dizajnu. Danas sam senior, plata oko 65.000 evra godišnje bruto, što ispadne oko 3.100 evra neto mesečno. Na papiru fino, ali kad sve platiš, ne ostane mnogo", započinje svoju priču.

Kako kaže, Nemačka u kojoj danas živi više nije zemlja kakvu su mu roditelji opisivali.

"Troškovi života skaču, stanovi su preskupi, birokratija je gora nego ikad, a ljudi su sve nervozniji. Sve se zakazuje unapred, sve je pravilo, sve stres. Nije to više ona Nemačka reda i sigurnosti", piše on.

Zbog svega toga, sve češće razmišlja o povratku u Srbiju.

"Znam da plate u IT-ju nisu kao ovde, ali kad se pogleda odnos bruto i neto, porezi i troškovi života, ispada da se u Srbiji realno može zadržati više para nego ovde. A i život je življi, ljudi, kafa, druženje, malo haosa… Sve ono što ovde fali.", piše dalje on.

Ističe i da je čuo da su u Srbiji sve traženiji IT stručnjaci koji poznaju nemački jezik, jer mnoge domaće firme sarađuju s klijentima iz Nemačke, Austrije i Švajcarske.

"Ne očekujem da je Srbija raj, ali ako ni ovde više nema mira, možda je vreme da se vratiš tamo gde bar imaš ljude i energiju", zaključuje.

Foto: Printscreen/Reddit

"Nisi lud, podržavam te"

Njegova poruka izazvala je brojne reakcije, bilo je onih koji su mu poručili da se ne vraća, ali sa druge strane, veliki broj ljudi mu je poželeo sreću i brz povratak u domovinu.

"Svi se trenutno žale na stanje u svim zemljama. Globalna finansijska kriza, politička kriza i prekomjerno ulaganje u razvitak veštačke inteligencije su ostavili posledice. Treba da ideš tamo gde ti je srce srećno. Problema će svuda i uvek biti, ali problem je ako nemaš s kim da ih rešavaš", jedan je od komentara ispod ove objave.

"Stvarno zavisi od toga da li u Srbiji možeš naći posao i da li imaš gde da živiš. Idealno bi ti bilo da radiš remote za Nemce, i živiš u Srbiji.

"Ovde svi hoće da se odsele, ali ne znaju koliki je smor nemanja društva i druženja. Dok u Srbiji sa nepoznatim čovekom sedneš na pivo kad hoćeš i bude super, tamo mesec dana unapred zakazuješ kafu", ređali su se dalje komentari.

"To je malo love. Ako si pametan možeš i ovde lepo zaraditi i da ti ostane više nego tamo", dodaje drugi korisnik ove platforme.

Sigurno ćeš naći dobar posao, a bitniju stvar ćeš dobiti jeste ljude i bolje okruženje kao što si rekao, druženje, to ne može nikakve pare da ti nadoknade", pišu dalje.