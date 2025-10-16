Slušaj vest

Priča o baki Dici, skromnoj i neumornoj starici koja svakog dana pešači kilometrima kako bi zaradila koji dinar da pomogne svom bolesnom sinu, rasplakala je Srbiju.

Marko Nikolić je baka Dici dao obećanje da će joj renovirati sobu i to obećanje je ispunio. Danas baka Dica ponovo ima topao, čist i ureden kutak, okrečene zidove, sto, stolicu, ormar, krevet, mesto gde može u miru da popije svoju jutarnju kafu.

Baka Dica sada može da živi sa dostojastvom: Priča ove vredne i skromne starice rasplakala je Srbiju - Zbog humanih ljudi danas živi u uslovima kakve zaslužuje Izvor: Kurir televizija

- Video sam ovu priču na jednom profilu na Instagramu. Video sam baku kako pogrbljena hoda ulicom i nosi korpu. Oni su napisali da ta baka pešači kilometrima kako bi prodavala cveće i povrće, i zaradila za život. Ima bolesnog sina, psihički je bolesnik. Brine se i stara o njemu jer stvarno nije dobro. Ona sve radi. Imao sam želju i pogodila me priča. Hteo sam da pomognem koliko mogu. Pronašli smo je zahvaljujući meštanima njenog sela - kaže Nikolić.

On je objasnio da kada je pronašao ovu baku, on joj je prvo odneo hranu:

- Pričao sam sa bakom, a prvi put sam joj odneo hranu i novac da ima za neko vreme, da ne mora da ide i prodaje, da uživa kod kuće i odmara. Obećao sam joj da ćemo joj renovirati sobu. Sada gradimo pet novih kuća za pet porodica i završavamo te kuće, pa nismo imali vremena da odemo kod bake neko vreme, ali bila mi je u mislima - kaže Nikolić.

Nikolić dodaje da nije verovala da će joj soba biti renovirana, pa je i svešteniku njenog sela rekla da nije verovala do trenutka kada je ponovo videla humanitarca.

- Kada sam joj preneo te divne vesti, oduševila se. Zamolila me da joj okrečimo još jednu sobu, a da ona plati, što me oduševilo. Tako jedna divna i skromna bakica, iako ništa nema želela je da plati. sredili smo i to. Kupili smo novi nameštaj, frižider, TV, ormar, renovirali smo pod koji je bio katastrofalan, bio je od zemlje i imao je rupe. Maksimalno smo se potrudili. Uradili smo nešto od srca. Želim da skrenem pažnju i probudim empatiju u ljudima, da pokažemo da smo zemlja dobrih ljudi - kaže Nikolić.

Nikolić podseća da ipak ovakve humanitarne akcije koštaju i zahtevaju trud, pa je objasnio da svi oni koji žele da pomognu mogu da ga kontaktiraju putem Instagram profila markonikolic86, ili zvaničnog profila fondacije "Zajedno možemo".

