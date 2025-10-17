Slušaj vest

Zdravstveni zvaničnici u Engleskoj upozorili su, pozivajući se na najnovije podatke, da se tuberkuloza, najsmrtonosnija zarazna bolesti na svetu brzo širi u Engleskoj.

Lekari kažu da, iako mnogi ljudi sada za dugotrajan kašalj misle da je grip ili korona, to zapravo može da bude tuberkuloza, koja se smatrala prošlošću, ali se sada ponovo širi u delovima zemlje.

Tuberkuloza se lako širi

Podaci koje je objavila Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva pokazuju da su infekcije porasle za 13,6 odsto u 2024. godini, sa 5.490 zabeleženih slučajeva u poređenju sa 4.831 godinu ranije.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Milan Jovanović Batut", i u našoj zemlji se beleži rast - tokom 2023. godine registrovano je ukupno 476 obolelih, što je za 2 odsto više nego prethodne godine.

Iako je rizik za širu javnost i dalje nizak, stručnjaci upozoravaju da se tuberkuloza lako širi i da može da bude smrtonosna ako se ne dijagnostikuje i ne leči rano.

Tuberkuloza (TBC) je hronična, zarazna bolest, koja može da se javi više puta u životu.Najčešće zahvata pluća, ali može da se širi i u druge organe. Tada se radi o ekstrapulmonalnoj tuberkulozi. Ona može da se javi odmah posle plućne, a bacili mogu biti uspavani u različitim organima više godina.

Kohov bacil dovodi do oštećenja tkiva

U osnovi tuberkuloze je poseban oblik zapaljenskog procesa bakterijom koja se zova Kohov Bacil, ili Mycobacterium tuberculosis, koji dovodi do oštećenja tkiva.

Simptomi se obično razvijaju polako tokom nedelja ili meseci i uključuju uporni kašalj koji traje duže od tri nedelje, ponekad sa krvlju, zajedno sa groznicom, noćnim znojenjem, umorom, gubitkom težine i gubitkom apetita. Ako se ne leči, tuberkuloza može da izazove trajno oštećenje pluća ili se proširi u krvotok, što dovodi do potencijalno fatalnih komplikacija poput meningitisa ili otkazivanja organa.

Često se opisuje kao najsmrtonosnija zarazna bolest na svetu jer svake godine ubija više ljudi nego bilo koja druga infekcija - oko 1,25 miliona širom sveta u 2023. godini, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, što je više od smrtnih slučajeva od HIV-a, malarije i COVID-19.

Lanac prenosa tuberkuloze mora da se prekine

Dr Ester Robinson, šefica odeljenja za tuberkulozu u UKHSA rekla je da mora brzo da se deluje kako bi se prekinuo lanac prenosa brzom identifikacijom i lečenjem.

- Važno je zapamtiti da nije svaki uporni kašalj, uz groznicu, uzrokovan gripom ili COVID-19. Kašalj, koji obično ima sluz i traje duže od tri nedelje može biti uzrokovan nizom drugih problema, uključujući tuberkulozu. Molimo vas da razgovarate sa svojim lekarom opšte prakse ako mislite da biste mogli biti u opasnosti, posebno ako ste se nedavno preselili iz zemlje u kojoj je tuberkuloza češća - napomenula je dr Robinson, prenosi Dejli mejl.

Engleska sada ima stopu od 9,4 slučaja na 100.000 ljudi - što je i dalje ispod vrhunca ovog veka od 15,6 iz 2011. godine, ali se stalno kreće naviše. UKHSA je saopštila da je 82 odsto prošlogodišnjih slučajeva bilo među ljudima rođenim van Velike Britanije, mada je došlo i do porasta infekcija među pacijentima rođenim u Velikoj Britaniji. Tuberkuloza je češća je u velikim gradovima - London je zabeležio najvišu regionalnu stopu sa 20,6 na 100.000, a sledi ga Zapadni Midlands sa 11,5 na 100.000.

Širenje tuberkuloze otporne na lekove

Rastuća zabrinutost izaziva širenje tuberkuloze otporne na lekove, koje je dostiglo najviši nivo od početka evidencije 2012. godine. Oko 2,2 odsto laboratorijski potvrđenih slučajeva pokazalo je otpornost na više antibiotika, što znači duže, složenije lečenje i veći opterećenje za službe Nacionalne zdravstvene službe (NHS).

U februaru je UKHSA upozorila da su rastuće migracije i povratak globalnih putovanja nakon pandemije podstakli "ponovnu pojavu, ponovno uspostavljanje i ponovni bum“ tuberkuloze u Britaniji.

Zvaničnici su rekli da je porast toliko značajan da Velika Britanija rizikuje da izgubi status niske incidence koji je dobila Svetska zdravstvena organizacija, a koji se dodeljuje samo zemljama sa manje od deset slučajeva na 100.000 ljudi.

Simptomi tuberkuloze

Klasični simptomi aktivne tuberkulozne infekcije su:

hronični kašalj, sa sukrvičavim ili krvavim ispljuvkom

groznica

noćno znojenje

gubitak težine

bol u grudima

produktivni kašalj

Faktori rizika i rizične grupe:

godine

stres

pothranjenost

uživaoci droge

vulnerabilne grupe - zatvorenici ili beskućnici

neke etničke grupe

zdravstveni radnici

osobe koje primaju imunosupresivnu terapiju, kao što su kortikosteroidi ili citostatici

osobe na imunoj terapiji pojedinih bolesti

HIV pozitivne osobe Ranjive grupe

alkoholičari

alkoholičari dijabetičari

lica iz kontakta - odnosno osobe koje žive sa obolelim od tuberkuloze

Kurir.rs/ Blic