U selu Burdimo, u opštini Svrljig, pre dva dana otkriveno je pravo leglo smukova. Tokom izvoženja stajnjaka na poljoprivrednom gazdinstvu, vlasnik imanja Goran Gajić pronašao je čak četiri smuka, koji su se, kako kaže, tu zadržali zbog toplote i obilja hrane.

- Pošto smo stajnjak izvozili mašinski, jedan smuk je uleteo u kašiku mašine, a ostali su bili na stajnjaku. Zbog hladnoće njihovi pokreti su bili usporeni, pa sam ih pažljivo uhvatio i odneo do obližnje šume gde ima dosta lišća, i tamo ih ostavio - izjavio je Gajić, piše "Svrljiginfo".

On dodaje da je tokom godine oko svog imanja uočio više od 30 smukova, što pokazuje da ih u ovom kraju ima u velikom broju.

Iako mnogima izazivaju nelagodu, smukovi su bezopasne i izuzetno korisne zmije, poznate kao prirodni čistači okoline.

Hrane se miševima, gušterima i drugim sitnim glodarima, pomažući da se održi prirodna ravnoteža. Narod veruje da vole i mleko, pa ih se često može videti u blizini domaćinstava.

Smuk - najkorisnija zmija

Smuk (Elaphe longissima), poznat i kao smuk obični ili belouška bez šare, jedna je od najkorisnijih i najrasprostranjenijih zmija u Srbiji. Iako dostiže dužinu i do dva metra, potpuno je bezopasan za čoveka – nema otrov, a u prirodi ima važnu i korisnu ulogu.

Smuk je veliki saveznik poljoprivrednika i domaćina, jer se hrani miševima, pacovima, gušterima, ponekad i ptićima, pa na taj način štiti njive, ambar i dvorište od glodara. Zbog toga ga mnogi s razlogom zovu "čuvar domaćinstva" ili prirodni deratizator".

Ova zmija voli topla, sunčana i suva mesta – može se videti u voćnjacima, stogovima sena, oko šupa i česama, a ponekad i u blizini kuća. Često se zadržava u stajskom đubrivu, gde ima toplote i hrane, posebno u jesenjim danima kada traži mesto za prezimljavanje.

Narodno verovanje kaže da smuk "voli mleko", ali u stvarnosti on ga ne pije – privlači ga miris mleka koji asocira na glodare. Upravo zato se može desiti da ga domaćini zateknu u blizini posuda za mleko, ali ne zbog samog napitka, već zbog potrage za plenom.

Smuk je zakonom zaštićena vrsta u Srbiji, pa ga ne treba ubijati. Ako se nađe u domaćinstvu, dovoljno je pažljivo ga skloniti i pustiti u prirodu – on će nastaviti da obavlja svoj važan zadatak u ekosistemu.

U narodnoj tradiciji smuk simbolizuje mudrost, zdravlje i zaštitu doma, a njegovo prisustvo oduvek se smatralo znakom dobre energije i plodnosti zemlje.