Ministar najavio izbor direktora Pete beogradske! Danka Nešović: Videću da li ću se kandidovati, ostavku neću podneti!
U Petoj beogradskoj gimnaziji, koja je od ponedeljka u blokadi, uskoro će biti raspisan konkurs za izbor direktora! Međutim, Danka Nešović, v. d. direktora, naglašava za Kurir da je reč o redovnoj proceduri koja nema nikakve veze sa zahtevima učenika koji su obustavili nastavu tražeći, između ostalog, njenu ostavku!
- Konkurs je deo zakonski propisane procedure i ni na koji način ne predstavlja ustupak onima koji blokiraju školu - kaže Nešovićeva.
Dodaje da još uvek nije odlučila da li će se prijaviti na konkurs.
- Moja odluka neće biti rezultat bilo kakvog pritiska, odnosno neće imati nikakve veze s njihovim zahtevima. Jedan od njihovih zahteva jeste i moja ostavka i odmah da kažem - do toga neće doći. O tome da li ću konkurisati, odlučiću u narednom periodu, ima još vremena.
Ulazi u gimnaziju su zatvoreni.
- Potpuna je fizička blokada. Niko od zaposlenih ne može da uđe u školu i nastava je obustavljena. U školi se, osim učenika, nalaze i druga lica - navodi Nešovićeva dodajući kako se čine napori da se nastava uskoro normalizuje:
- Radimo na tome i očekujem da će vrlo brzo doći do toga.
Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković najavio je juče na TV Pink da će konkurs za izbor direktora Pete beogradske gimnazije uskoro biti raspisan, ali i da će uskoro biti organizovana nastava za učenike te škole.
- Od 1.681 osnovne i srednje škole u Srbiji, u blokadi je jedino Peta beogradska gimnazija, dok je u u Gimnaziji "Uroš Predić" proglašen štrajk.
Dodao je da je blokada Pete gimnazije nezakonit čin i da su dva odeljenja inicijatori blokade.
- Ovo je pitanje bezbednosti dece i imovine te škole. Školom upravlja direktor, a ne savet roditelja, školski odbor ili Vajber grupe - naglasio je ministar i dodao da je Peta gimnazija izabrana da bi bila "hotel" za one koji dolaze iz drugih delova Srbije, a idu ka Novom Sadu na skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra i ocenio da je to pokušaj "početka obnove obojene revolucije u obrazovanju".
Učenici Pete gimnazije su najavili da će blokada trajati do smene v. d. direktora Danke Nešović i izbora novog direktora iz kolektiva škole, te vraćanja otpuštenih nastavnika na posao i formiranje školskog odbora.