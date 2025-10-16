Slušaj vest

U Petoj beogradskoj gimnaziji, koja je od ponedeljka u blokadi, uskoro će biti raspisan konkurs za izbor direktora! Međutim, Danka Nešović, v. d. direktora, naglašava za Kurir da je reč o redovnoj proceduri koja nema nikakve veze sa zahtevima učenika koji su obustavili nastavu tražeći, između ostalog, njenu ostavku!

Konkurs je deo zakonski propisane procedure, rekla je Nešovićeva Foto: Kurir Televizija

- Konkurs je deo zakonski propisane procedure i ni na koji način ne predstavlja ustupak onima koji blokiraju školu - kaže Nešovićeva.

Dodaje da još uvek nije odlučila da li će se prijaviti na konkurs.

- Moja odluka neće biti rezultat bilo kakvog pritiska, odnosno neće imati nikakve veze s njihovim zahtevima. Jedan od njihovih zahteva jeste i moja ostavka i odmah da kažem - do toga neće doći. O tome da li ću konkurisati, odlučiću u narednom periodu, ima još vremena.

Ulazi u gimnaziju su zatvoreni.

- Potpuna je fizička blokada. Niko od zaposlenih ne može da uđe u školu i nastava je obustavljena. U školi se, osim učenika, nalaze i druga lica - navodi Nešovićeva dodajući kako se čine napori da se nastava uskoro normalizuje:

- Radimo na tome i očekujem da će vrlo brzo doći do toga.

Uskoro će biti organizovana nastava za učenike te škole, rekao je ministar Foto: Printscreen/RTS

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković najavio je juče na TV Pink da će konkurs za izbor direktora Pete beogradske gimnazije uskoro biti raspisan, ali i da će uskoro biti organizovana nastava za učenike te škole.

- Od 1.681 osnovne i srednje škole u Srbiji, u blokadi je jedino Peta beogradska gimnazija, dok je u u Gimnaziji "Uroš Predić" proglašen štrajk.

Blokada Pete gimnazije je nezakonit čin Foto: BoBa Nikolić

Dodao je da je blokada Pete gimnazije nezakonit čin i da su dva odeljenja inicijatori blokade.

- Ovo je pitanje bezbednosti dece i imovine te škole. Školom upravlja direktor, a ne savet roditelja, školski odbor ili Vajber grupe - naglasio je ministar i dodao da je Peta gimnazija izabrana da bi bila "hotel" za one koji dolaze iz drugih delova Srbije, a idu ka Novom Sadu na skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra i ocenio da je to pokušaj "početka obnove obojene revolucije u obrazovanju".