Naoblačenje sa kišom koje je zahvatilo južne predele, u subotu tokom prepodneva proširiće se na jugozapadne, centralne i istočne, a u drugom delu dana i na ostale predele Srbije, osim na sever Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme.

Vetar slab promenljiv, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od tri do devet stepeni, a najviša dnevna od 12 na jugu do 17 stepeni na severu zemlje, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- U subotu oblačno, ujutru i pre podne mestimično sa slabom kišom, posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Na severu Vojvodine suvo, pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno - navodi RHMZ i dodaje:

- Od nedelje do utorka ujutru hladno uz slab prizemni, a u ponedeljak i slab mraz na dva vetra visine. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu ili umerenu oblačnost, od ponedeljka i postepeno toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

Čeka nas kišovit vikend Foto: Nebojša Mandić

Posle hladnog vikenda stiže otopljenje

Marko Čubrilo objavio je najnoviju prognozu za naredne dane u kojoj od 21. oktobra najavljuje otopljenje koje bi uz povremenu pojavu kiše sve do samog kraja meseca donelo temperature iznad proseka.

- Od petka do nedelje na vreme kod nas će uticati slab ciklon nad Jonskim morem i priliv hladnog vazduha sa severa. Nad istočnim delom regiona pretežno oblačno uz slabu kišu, koja bi konkretnija mogla biti samo nad južnim Jadranom i jugom regiona gde se mestimično očekuju totali od 20 mm do 35mm taloga, dok će severnije kiše biti vrlo malo do 10 mm taloga ili manje. Vetar severnoistočni slab do umeren, dok će se dnevni maksimumi kretati od sedam do 14 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

Miholjsko leto u drugoj polovini oktobra Foto: Shutterstock

- Još i nedelju i ponedeljak relativno sveže, ali uglavnom suvo, maksimumi bez veće promene, a jutra hladna. Od 21.10. će se nad nama uspostaviti jugozapadno visinsko strujanje koije će nam donositi osetno topliji, ali i povremeno vlažan vazduh. Do pred sam kraj meseca relativno toplo uz pojavu kiše ili pljuska, dok je oko 30.10. moguće jače pogoršanje i zahlađenje.

- Do 21.10. ostaje relativno hladno zatim sledi desetak dana relativno toplog vremena. Kao sto sam toliko puta do sada napomenuo, svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode.

I Ivan Ristić najavio je otopljenje posle 21. oktobra kada se očekuje porast temperature.