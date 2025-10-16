Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je u Moskvi sa direktorom Federalne agencije za poslove Zajednice nezavisnih država, sunarodnika u inostranstvu i međunarodnu humanitarnu saradnju (Rossotrudničestvo) Evgenijem Primakovim o daljem razvoju i jačanju tradicionalno bliskih i prijateljskih odnosa između Srbije i Rusije.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Stamenkovski je istakla da su odnosi dve zemlje zasnovani na istorijskoj povezanosti i zajedničkim vrednostima dva naroda. Naglasila je da je Srbija privržena očuvanju odnosa sa Ruskom Federacijom i da, prema istraživanjima javnog mnjenja, više od 80 odsto građana Srbije ne podržava uvođenje sankcija Rusiji, što jasno pokazuje stav naroda o značaju srpsko-ruskog prijateljstva.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Sagovornici su se saglasili da je u današnjim turbulentnim geopolitičkim okolnostima od izuzetnog značaja sačuvati dobre odnose, stabilnost i saradnju, jer su, kako su naveli, mir i multipolarni svet zajednički interes i Srbije i Rusije.

Tokom razgovora dogovorena je razmena iskustava i intenziviranje saradnje u oblastima očuvanja tradicije i kulture sećanja.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Ministarka je posebno naglasila da rukovodi Odborom Vlade Srbije za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, istakavši važnost očuvanja istorijskog pamćenja i zahvalnosti prema herojima prošlosti.

Primakov je ocenio da je postojanje takvog tela od velikog značaja za očuvanje istorijskog identiteta i zajedničkog pamćenja naroda.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Najavljeno je da će direktor Primakov početkom novembra posetiti Beograd, a ministarka Đurđević ga je pozvala da tom prilikom zajedno obiđu neke od memorijalnih kompleksa posvećenih ruskim vojnicima poginulim na tlu Srbije, među kojima i Memorijalni kompleks u Beloj Crkvi.

