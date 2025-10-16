Slušaj vest

Nacionalna čitanka predstavlja ne samo važan deo u procesu sticanja znanja učenika, već ima i dublji smisao izgradnje nacionalne svesti i savremenog konteksta nacionalno-obrazovnog identiteta srpskog naroda, kazao je ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković danas na predstavljanju Nacionalne čitanke „Koreni i krila" za treći i četvrti razred osnovne škole u OŠ "Milan Ilić Čiča" koja je najveća škola u Aranđelovcu.

Nacionalna čitanka" je obavezno nastavno sredstvo, koja kroz pažljivo odabrane sadržaje podstiče razvoj nacionalnog identiteta, kulture, jezičke pismenosti i osećaja pripadnosti kod učenika. Učenici čitanku dobijaju besplatno. Počela je distribucija nacionalne čitanke u izdanju "Zavoda za udžbenike" širom škola po Srbiji, a među prvima dobili su je upravo đaci ove osnovne škole u Aranđelovcu koja broji skoro 1.000 učenika.

Dejan Vuk Stanković o značaju nacionalne čitanke Foto: Printscreen/RTS

- Ova nacionalna čitanka "Koreni i krila" obuhvata sadržaje iz predmeta srpski jezik, odnosno srpski jezik i književnost, priroda i društvo, muzička i likovna kultura, a trudili smo se da pokrijemo sve što utiče na formiranje nacionalne svesti o narodu iz koga potičete. Cilj ove čitanke je da vas podstakne da samostalno razmišljate i istražujete, ali i da znate ko ste. Nažalost, živimo u svetu u kome nacionalni identitet iščezava i ovo je naš prvi odgovor na te loše trendove, ali ne i poslednji jer nakon ovoga slede i nacionalni udžbenici. Planirano je da nacionalna čitanka u budućnosti obuhvati sve razrede osnovnih i srednjih škola. Škole su pre svega mesta sticanja znanja i obrazovanja, kao i mesto formiranja vrlina i oblika socijalne odgovornosti, ali i ljubavi prema otadžbini. Srećno učenje - poručio je ministar Stanković učenicima odeljenja 3/4 Osnovne škole „Milan Ilić Čiča" koji su danas prvi put koristili nacionalnu čitanku u nastavi.

Četiri nacionalne čitanke

Ministar je podsetio da je plan da bude ukupno četiri nacionalne čitanke. Osim dve koje su već završene (za prvi i drugi razred i treći i četvrti), biće urađene još dve čitanke - za drugi ciklus obrazovanja (od petog do osmog razreda) i za učenike srednjih škola.