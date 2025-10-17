Slušaj vest

Dok odrasli u Srbiji ređe posežu za čašicom, među mladima vlada prava mala alkoholna epidemija. Naime, najnoviji podaci iz zdravstvene statistike pokazuju da više od polovine građana naše zemlje ne pije, ali otkrivaju zabrinjavajući trend - da se svaki šesti tinejdžer u Srbiji napije najmanje jednom mesečno!

Zdravstveno-statistički godišnjak za 2024. koji je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio pokazuje i da je upotreba duvana u našoj zemlji već duži niz godina jedan od najzastupljenijih negativnih faktora po zdravlje. To potvrđuju i rezultati istraživanja iz 2019, kad je 31,9 odsto stanovnika starijih od 15 godina imalo naviku stalnog ili povremenog pušenja, uključujući zagrevane duvanske proizvode. Najveći broj pušača je u grupi od 45 do 54 godine, i to kod muškaraca.

Intimni oko punoletstva

S druge strane, rezultati pokazuju da više od polovine stanovništva ne konzumira alkohol, odnosno da ga skoro 40 odsto nikad nije probalo. Slična situacija je i među tinejdžerima od 15 do 19 godina - više od polovine, i to uglavnom devojčica, nije pilo, ali zabrinjava podatak da je svaki šesti adolescent najmanje jednom mesečno konzumirao više od šest alkoholnih pića tokom jedne prilike, bez razlike u odnosu na pol.

Koliko tinejdžera konzumira alkohol Foto: Shutterstock

Inače, u cilju informisanja stručne i šire javnosti, "Batut" godišnje izdaje publikaciju "Zdravstveno-statistički godišnjak Republike Srbije", koja na sistematski način prikazuje osnovne podatke o stanovništvu, rađanju, obolevanju i umiranju, uticaju faktora životne sredine na zdravlje, korišćenju zdravstvene zaštite, organizaciji i radu zdravstvene službe.

Rezultati su 2019. godine pokazali da mladi u našoj zemlji stupaju u seksualne odnose u kasnijem uzrastu nego prethodnih godina, i to u proseku oko punoletstva. Upotreba kondoma s povremenim partnerima je češća među mladima, dok kod odraslih od 20 i više godina upotreba zaštite s povremenim partnerom opada sa starošću i manje je zastupljena kod stanovnika nižeg obrazovnog statusa i nižih prihoda.

Mladi u seksualne odnose stupaju oko punoletstva Foto: Shutterstock

Doručak redovan

Jedna od svetlih tačaka zdravog načina života naših ljudi je to što se i dalje doručkuje redovno, pri čemu su stariji i stanovnici Šumadije i zapadne Srbije najredovniji u ovoj navici. I dok je konzumacija mleka i mlečnih proizvoda opala u odnosu na prethodne godine, hleb je postao svakodnevni deo ishrane čak 86,2 odsto ljudi. Takođe, porasla je upotreba životinjskih masti, naročito u Vojvodini i ruralnim područjima, a najmanje u Beogradu.

Najnoviji podaci pokazuju da je ishrana uglavnom nezdrava, ali i da je fizička aktivnost sve ređa. Tako samo jedan od deset građana svakog dana hoda ili vozi bicikl barem pola sata. Gotovo četvrtina stanovništva provodi više od sedam sati dnevno sedeći. Ova pošast posebno pogađa Beograd i stariju populaciju, ali ni mladi nisu mnogo bolji.

Zabrinjavajući podatak je i da se sa 76,3 godine očekivanog ukupnog trajanja života prošle godine taj broj smanjio na 76 godina.

Većina ljudi u srbiji je fizički neaktivno Foto: Shutterstock