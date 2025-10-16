Slušaj vest

Od simulacija bolesti do transformacije zdravstvenih sistema uz pomoć veštačke inteligencije,četvrti Biotech Future Forum, od 27. do 29. oktobra u Ložionici, istražuje prediktivnu moć modela u oblikovanju zdravije i pametnije budućnosti za sve nas.

Beograd postaje centar svetske nauke okupljen oko snažne ideje modelovanja - ugostiće Nobelovca Roberta Hubera, pionira genomike Dž. Krejga Ventera. U fokusu su i primena AI u medicini i dijagnostici, saopštio je NALED.

Državna sekretarka u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Marija Gnjatović istakla je da država intenzivno ulaže u inovacije i naučnu infrastrukturu.

Marija Gnjatović o ulaganju države u nauku Foto: Shutterstock, Pritnscreen/RTS

Više od 50 miliona evra za startape

- Unapredili smo sistem finansiranja nauke i uveli platformu eNauka kao osnovnu bazu za praćenje napretka. U značajnoj meri investiramo i u naučnu infrastrukturu - više od 50 miliona evra usmereno je u podršku startapima kroz naučno-tehnološke parkove, dok dodatnih 50 miliona ulažemo u proširenje kapaciteta u Nišu i Čačku. Paralelno. Naša nauka danas ima stabilno finansiranje, a prosečne plate u sektoru su značajno povećane. Posebnu pažnju posvećujemo zadržavanju stručnih kadrova, privlačenju talenata iz regiona i dijaspore, kao i osmišljavanju novih doktorskih programa i jačanju resursa koji se odnose na znanje i ekspertizu - objasnila je Gnjatović.

Biotech Future Forum organizuju Vlada Srbije i Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, NALED-om, Svetskim ekonomskim forumom i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), i uz podršku BIO4 kampus.

- Okupili smo se oko zajedničke vizije - da Srbija postane deo evropskog i globalnog inovacionog lanca vrednosti. Da postane mesto gde se nauka i biznis susreću, gde istraživanje prelazi u praksu, a inovacije postaju pokretač razvoja. I upravo zato je Biotech Future Forum toliko važan - poručila je Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a.

Foto: Shutterstock

Dolazi više od 50 govornika i panelista iz celog sveta

Ovogodišnji program donosi oko 10 panela i 7 plenarnih predavanja, gde će se govoriti o dugovečnosti, transferu tehnologija i investicijama u biotehnologiju. Dolazi nam više od 50 govornika i panelista iz celog sveta.

- Prvog dana govorimo o viziji - o tome kako izgleda zdravstvo budućnosti, i ulozi veštačke inteligencije u zdravstvenom sistemu, ali i o razvoju oblasti biotehnologije generalno, odnosno njenoj ulozi u našim životima - objasnila je Dragana Šutović Ilić, savetnica za regulatornu reformu u NALED-u.

Ognjen Milićević, jedan od govornika na BioTech Future Forumu i Machine Learning Tech Lead u HTEC, najavio je svoje predavanje na temu Zašto je sve matematika.