Danas je svečano počela Galerija Automobila Srbije 2025, automobilski spektakl koji je Beograd pretvorio u centar automobilskog sveta. Manifestaciju organizuje Mondo, deo kompanije WMG (Wireless Media Group).

Tokom deset dana, od 16. do 26. oktobra, u terminu od 10 do 22 sata, posetioci imaju priliku da razgledaju više od 70 prestižnih modela – od klasičnih benzinskih i dizel vozila, preko najnovijih hibrida, do modernih električnih automobila. Program obuhvata premijere, specijalne ponude izlagača, mogućnost test vožnji i brojna iznenađenja.

Foto: Stefan Stojanović

Na izložbi su zastupljeni brendovi kao što su Mercedes, BMW, Audi, Maserati, Toyota, Peugeot, Kia, Jeep, Volvo, BYD, MG, Changan i mnogi drugi – od automobila do motocikala. Generalni sponzor manifestacije, AIK Leasing, donosi inovativna rešenja u domenu lizing usluga – digitalno odobrenje zahteva i digitalni potpis, koji postaju novi standardi u industriji.

Ulaz na manifestaciju je besplatan, a Galerija Automobila Srbije 2025 ima za cilj da okupi ljubitelje automobila, stručnjake i sve one koji žele da se upoznaju sa najnovijim trendovima u auto-industriji. Organizatori iz Monda, koji posluje u okviru kompanije WMG (Wireless Media Group), ističu da događaj donosi spoj inovacija, premium brendova i jedinstvenog iskustva za posetioce.