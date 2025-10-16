Slušaj vest

Užičanka Bojana Filipović je svetski fenomen. Ona piše i čita unazad. Njom su bavili mnogi svetski stručnjaci i neurolozi, a na Harvardu naučnici su utvrdili da je Bojana fenomen u prostornoj orijentaciji i da je nadprosečno inteligentna. O ovoj jedinstvenoj Užičanki, japanska produkcija snimila je i kraći dokumentarni film.

- Zanimljivo je da sam rođena naopako i da sam počela da hodam unazad. Imala sam lošu orijentaciju u prostoru još kao mala. Kako je krenula škola, nisam mogla da pišem i čitam. Najveći problem krenuo je od petog razreda, profesorka je non stop pokušavala da me ispravi - opisuje Bojana.

Ono što Bojanu izdvaja od drugih jeste što prilikom pisanja papir rotira za 180 stepeni, piše s desna na levo i odozdo ka gore. Okolina to čudno prihvata i neretko ima brojne anegdote.

- Jednom sam zaboravila u restoranu, okrenula sam jelovnik naopako. U bankama se otimaju sa mnom oko papira, ne daju mi da pišem tako...

Bojanom su se bavili mnogi svetski psiholozi i stručnjaci, a doktorka sa Harvarda nakon ispitivanja ustanovila je da je Užičanka fenomen u prostornoj orijentaciji i da ima izmenjenu percepciju okoline.

