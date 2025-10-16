Slušaj vest

Današnja emisija "Ni pet, ni šest" koja se emituje na Kurir televizije, kod voditeljke Jovane Grgurević, bavila se novim virusom "Stratus" ali i temom vakcinacinje od gripe s obzirom na to da mnogi gaje odbojnost još od kovid vakcina.

Belojević je pričao o strahu povodom novonastalog virusa:

- Kada smo prošli kovid pandemiju, sve posle toga je dečija priča. Sve dok ne počne virus da ubija, kao što je onda počeo i to naglo, tog decembra 2019. i 2020. kada smo gledali slike iz Italije, to su bili prizori horora. Ovo više liči na virus koji dolazi i odlazi, znate virusi su svakako pratioci ljudskog roda, ali retko naiđu ovi poput kovida.

U Kini je otvorena bolnica koja nema niti jednog lekara ili medicinsku sestru, Rusi tvrde da su pronašli vakcinu protiv raka, dok Amerika smanjuje obavezne vakcine i Tramp koji govori da paracetamol izaziva autizam.

- To je nova tehnologija i novi izumi koji su daleko od prave ljudske prirode. Ne verujem u bolnice bez lekara i sestara, ne verujem u automobile bez vozača i pilote bez pilota, o tome se priča, ali ja ne bih u to seo - rekao je Belojević.

Dragutinović se nadovezao, pa istakao šta je njemu od svega ovoga privuklo najviše pažnje:

- Pomno pratim sve nove stvari u medicini, stvari se implementiraju vrlo brzo, a samim tim dođu i kod nas. Kada pričamo o Rusima i vakcini za koju tvrde da su je izumeli, svakako da se to još ne nalazi u finalnoj fazi, pa ćemo još čekati do njene primene na ljudima. Mora sve da bude transparentno i da se vide neželjenja dejstva. Kinezi su daleko od svog ostvarenja u praktičnom smislu, ali to za bolnicu bez lekara i sestara je dobar marketing.

Ristić se osvrnuo na tvrdnje da tablete za holesterol menjaju ličnost:

- Sigurno da mnogo lekova utiče na psihičko stanje pacijenta. Često i u upustvima za lek stoji upozorenje da može da izazove nervozu ili neki pormećaj u tom smislu, zato se i savetuje da se pred spavanje uzme neko sredstvo za spavanje.

Ristić je otkrio koje lekove uzima, s obzirom da su česta pitanja šta lekari piju:

- Ja uzimam samo aspirin, on sprečava zgrušavanje krvi, mislim da bi to trebalo da bude redovna terapija. Sa godinama će mogućnost infrakta ili nekog šloga biti daleko manja jer je aspirin lek koji sprečava, iako nije 100% garancija, a mislim da su ove mreže loše uticale na saznanja korisnika.

Jakovljević je pričao o uoptrebi i preporuci za lekove:

- Lekari su se usko specijalizovali i svako gleda svoj problem, a ne sagleda pacijenta kao celinu, pa imate otpusne liste sa 15 lekova. Od svih tih lekova, 30 odsto je nepotrebno, a možda i više.

