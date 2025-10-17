Slušaj vest

Međunarodna vazduhoplovna taktička vežba "Air Solution 2025" Ratnog vazduhoplovstva i PVO Vojske Srbije i Vazduhoplovnih snaga Rumunije održava se ove nedelje na aerodromima i u vazdušnom prostoru dveju država.

Na vežbi, koja se realizuje po temi "Kontrola i zaštita vazdušnog prostora i izvođenje vazduhoplovnih operacija kao odgovor na krizu u pograničnom području", učestvuju srpska i rumunska lovačka i transportna avijacija, helikopterske eskadrile, jedinice veze i vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja, kao i tehnički sastav vazduhoplovnih brigada.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom četvorodnevnih vežbovnih aktivnosti, uvežbavaju se prebaziranje jedinica avijacije, zajedničko izvršavanje zadataka traganja i spasavanja, kao i zadataka kontrole i zaštite vazdušnog prostora, vazduhoplovne podrške i navođenja lovačke avijacije.

Potpukovnik Goran Brkić, pomoćnik komandanta 204. vazduhoplovne brigade za operacije, ističe da vežba pripadnika dveju oružanih snaga svedoči o već višedecenijskoj uspešnoj saradnji.

Foto: Ministarstvo odbrane

"Cilj vežbe je provera sistema zaštite vazdušnog prostora Srbije i Rumunije, uvežbavanje procedura sa kolegama iz ratnog vazduhoplovstva te zemlje, kao i provera sistema za traganje i spasavanje u obe države. Aktivnost protiče po planu, baš kao što je i očekivano, s obzirom na dug proces planiranja, a saradnja sa kolegama iz Rumunije je odlična", rekao je potpukovnik Brkić i dodao da je reč o dragocenoj razmeni iskustava koja se odvija bez ikakvih problema u komunikaciji, prema predviđenom planu aktivnosti.

Foto: Ministarstvo odbrane

Učešćem na vežbi "Air Solution 2025", koja se ove godine održava osmi put, unapređuje se nivo osposobljenosti komandi za planiranje i izvođenje operacija, a time i ukupne sposobnosti Ratnog vazduhoplovstva i PVO za izvršenje zadataka kontrole i zaštite vazdušnog prostora Republike Srbije. Jedan od ciljeva ove multinacionalne vežbe, koja je prvi put održana 2009. godine, je i unapređenje interoperabilnosti ratnih vazduhoplovstva Vojske Srbije i Oružanih snaga Rumunije.