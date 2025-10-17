Slušaj vest

Ulice novopazarske Stare čaršije još uvek mirišu na domaći hleb. Porodica Ćajkić nastavlja tradiciju dugu 80 godina, koju su nasledili od oca i dede.

Sačuvali su i autentičnost objekta. Ćeramida, peć na drva, i radni dan koji im počinje pre zore… Sa osmehom pričaju o poslu koji im je život.

Na pitanje o tome – koliko je stara pekara, Elvir Ćajkić, pekar iz Novog Pazara odgovara: "Prije rata, a posle rata je otac i kupio i onda smo smo nastavili. Posle su počele mašine za hleb, kupi li ih… Do tada smo radili ručno, ručno boga mi".

Uz Elvira su, uprkos ranom ustajanju i dugim radnim satima, i njegova supruga i ćerka – jedine žene koje danas rade u pazarskim pekarama.

- Nema nijedna, neće niko da radi, vidiš, ja ujutro dođem rano oko četiri, pola tri. Zajedno radimo, zajedno sve, i to ti je to, sa ćerkom - priča Elvirova supruga Batlija Ćajkić.

1/5 Vidi galeriju Porodica Ćajkić i pekara u Novom Pazaru Foto: Printscreen RTS

- Naučila sam sve od oca i majke - dodaje njihova ćerka Elvira.

Hleb se mesi rukama, sa pažljivo biranim sastojcima i prirodnom fermentacijom, kako bi zadržao svoj autentičan ukus i miris.

- Mekše se mesi testo, ona nema mnogo sredine. Može da zameni hleb. ali je ovo ukusnije, a gramaža je ista - kaže Elvir.

Njihova predanost i ljubav prema zanatu podsećaju da pravi hleb nije samo hrana – već deo života i istorije jednog grada.