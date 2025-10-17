Slušaj vest

AMSS upozorava vozače da voze oprezno zbog mestimično vlažnih kolovoza u južnim i jugozapadnim krajevima i zbog uslova za kišu u ostalim delovima Srbije.

Teretna vozila zadržavaju se samo na graničnom prelazu Batrovci, gde na izlazu čekaju do 360 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima.

