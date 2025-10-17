Slušaj vest

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar dodelio je ugovore o radu novoj grupi zdravstvenih radnika koji su do sada radili u inostranstvu, a sada će svoje znanje i iskustvo uložiti u razvoj domaćeg zdravstva.

Zaposlenje preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja dobili su zdravstveni radnici koji se vraćaju iz Nemačke, medicinske sestre Ivana Ševarlić i Vanja Živanović, kao i medicinski tehničar Marko Stojković, koji će raditi u UKCS odnosno OB Kruševac.

Iz Slovenije u Staru Pazovu dolazi doktorka Ivana Bohinc, a medicinska sestra Nevena Stevanović radiće u OB Leskovac.

Sever Evrope, odnosno Norvešku, Dansku i Švedsku, medicinske sestre Marija Veljković, Jelena Radić, Danijela Tortzen i strukovni terapeut Marijana Stefanović zameniće Paraćinom, Rakovicom, Sokobanjom i Kovinom, gde će navedeni zdravstveni radnici nastaviti svoje karijere u tamošnjim zdravstvenim ustanovama.

Svi povratnici ističu da su uslovi rada u zdravstvenim ustanovama u Srbiji danas neuporedivo bolji nego u vreme kada su odlazili, navodeći da su standardi opreme, organizacije posla i odnosa prema zaposlenima sada na nivou najrazvijenijih zemalja Evrope.

Poželevši im uspešan povratak u naš zdravstveni sistem, ministar Lončar istakao je sad već masovni povratak naših medicinara najbolja potvrda napretka našeg zdravstvenog sistema.

- Vaš povratak u zemlju najčvršći je dokaz da smo uspeli da u našim zdravstvenim ustanovama stvorimo uslove rada bliske onima u zemljama iz kojih se lekari i sestre vraćaju u Srbiju. Povratak medicinara iz svetskih metropola u naše gradove, naročito u unutrašnjosti zemlje, znači snažniji, moderniji i humaniji zdravstveni sistem, dostupan svakom građaninu, i zasnovan na znanju, iskustvu i posvećenosti koju su zdravstveni radnici stekli u najrazvijenijim bolnicama Evrope. Ministarstvo zdravlja će nastaviti da pruža punu podršku svakom našem medicinaru koji želi da se vrati kući, jer je to u interesu naših pacijenata - istakao je Lončar.

Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja do sada se u našu zemlju vratilo oko 160 lekara, medicinskih sestara i tehničara iz najrazvijenijih država Evrope i sveta. Program povratka zdravstvenih radnika kroz Kancelariju za saradnjom sa dijasporom Ministarstva zdravlja, kao i Program zapošljavanja najboljih diplomaca medicinskih fakulteta, predstavljaju sistemske mehanizme Ministarstva zdravlja u cilju jačanja kadrovskog potencijala i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite naše zemlje.

Danijela Tortzen koja je 2008. godine otišla iz Srbije, posle 17 godina rada u Danskoj odlučila je da se vrati u svoju zemlju i karijeru nastavi u Domu zdravlja (DZ) Sokobanja. Ona je posle dodele ugovora o radu istakla da je situacija u zdravstvenom sistemu Srbije danas daleko bolja nego kada je otišla.

- Ja sam bila iznenađena Domom zdravlja u Sokobanji. Kada sam otišla 2008. godine bilo je drugačije, sada mogu da kažem da su standardi visoki i mislim da je dosta napredovao zdravstveni sistem. Ovo što se zarađuje sada u Srbiji - ja sam zaista zadivljena. Saznala sam i svoju platu i zaista mislim da može pristojno da se živi - poručila je ona.

Kako je dodala, svima bi preporučila da se vrate u Srbiju.

- Pozvala bih sve zainteresovane da gledaju sajt Ministarstva zdravlja i da zovu Kancelariju za dijasporu sa kojom smo imali odličnu saradnju od početka. Dosta je bilo tuđine, želimo da budemo svoj na svome, da dišemo ovaj vazduh, pričamo naš jezik i pijemo našu vodu - kaže ona.

Novi posao u Srbiji, a posle rada u Nemačkoj, sa, kako kažu, radošću počinju i Ivana Ševarlić, medicinska sestra, koja će raditi u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije (UKCS), Vanja Živanović, medicinska sestra koja je posao dobila u Opštoj bolnici (OB) Kruševac i Marko Stojković, medicinski tehničar koji će takođe iskustvo doneti u OB Kruševac.

On je rekao da je, posle 10 godina, u odluci da se vrati presudilo nekoliko faktora, a da je najvažnija bila unutrašnja želja i blizina porodice.

