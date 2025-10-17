Slušaj vest

U prostorijama Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“ danas je održan zvaničan sastanak sa visokom delegacijom iz Narodne Republike Kine, koju je predvodio Zu Lejming, zamenik ministra za vodne resurse NR Kine, zajedno sa predstavnicima kompanije „Yellow River Engineering Company“, jedne od najvećih i najuglednijih institucija u oblasti upravljanja vodama u svetu.

Povod sastanka bilo je potpisivanje Memoranduma o razumevanju između JVP „Srbijavode“ i kineske kompanije, čime je ozvaničeno partnerstvo usmereno na zajednički rad u oblasti planiranja i razvoja rečnih slivova i regiona, unapređenja racionalnog korišćenja vodnih resursa, kao i saradnje u istraživanju, projektovanju, konsaltingu, nadzoru i izgradnji vodoprivrednih, hidroenergetskih i protivpoplavnih objekata, uključujući sisteme za navodnjavanje.

Ovaj sastanak proistekao je iz prethodnog susreta delegacije Narodne Republike Kine sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, prof dr Draganom Glamočićem, kao i na osnovu politika dveju država koje neguju čelično prijateljstvo predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga, usmerenih ka jačanju sveobuhvatne saradnje i partnerstva između Srbije i Kine.

Ovim dokumentom obe strane potvrdile su posvećenost razvoju konkretnih projekata koji će doprineti održivom upravljanju vodama, zaštiti stanovništva i infrastrukture, kao i unapređenju tehničkih i institucionalnih kapaciteta u oblasti vodoprivrede.

U okviru posete, kineska delegacija je obavila i terenski obilazak Pančevačkog rita, jednog od najvažnijih područja u sistemu zaštite od poplava u okolini Beograda. Tom prilikom predstavljeni su postojeći izazovi i mogućnosti za unapređenje infrastrukture, uz razmenu iskustava i predloga za praktičnu primenu inovativnih rešenja.

S obzirom na to da je Pančevački rit od strateškog značaja za bezbednost šireg područja Beograda, ovakve aktivnosti omogućavaju kineskim stručnjacima da se neposredno upoznaju sa realnim potrebama i konkretnim lokacijama na kojima bi saradnja mogla biti realizovana.

U okviru sastanka predstavljeni su i svi strateški radovi i projekti koje JVP „Srbijavode“ realizuje u cilju pripreme i podrške održavanju međunarodne izložbe EXPO 2027. Reč je o infrastrukturnim i sistemskim ulaganjima koja će obezbediti pouzdanu zaštitu od poplava, stabilno vodosnabdevanje i unapređeno upravljanje vodnim resursima, što predstavlja važan preduslov za uspešnu realizaciju ovog globalnog događaja.

Partnerstvo sa kompanijom „Yellow River Engineering Company“, kao jednim od svetskih lidera u vodoprivredi, predstavlja značajan korak ka modernizaciji i digitalizaciji sistema upravljanja vodama u Srbiji, u skladu sa najvišim tehničkim, ekološkim i bezbednosnim standardima.