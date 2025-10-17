Slušaj vest

Na portalu E-uprave registrovano je oko 2,5 miliona građana Srbije, na kome je dostupno 150 elektronskih usluga, a uskoro se očekuje i primena e-bolovanja. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović najavio je otvaranje Servisnog centra, koji će dodatno pomoći građanima u vezi sa uslugama E-uprave.

Mihailo Jovanović rekao je za RTS da se otvaranje Servisnog centra u tržnom centru "Galerija" očekuje krajem meseca.

"Dvadeset osmog oktobra u tržnom centru Galerija otvaramo prvi Servisni centar koji će raditi od devet ujutru do 22 uveče, sedam dana u nedelji, gde će građani moći da dođu i da se interesuju oko usluga elektronske uprave", rekao je Jovanović.

Upis u vrtiće bila je jedna od prvih usluga koja je zaživela na portalu elektronske uprave i koja je, kako ističe Jovanović, pokazala dobro.

"Usluge koje su vezane za upis dece u prvi razred osnovne škole ili upis u srednju školu, roditelji sve elektronski rade. Od izbora do rezultata, podnošenja žalbi i prigovora. Sve se radi elektronski", istakao je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Foto: Printscreen/RTS

"Sve će biti mnogo interesantnije od 1. januara"

Jovanović se osvrnuo i na pilot projekat e-bolovanja.

"Sve će biti mnogo interesantnije kada od 1. januara naredne godine bude kompletna Srbija i kada poslodavci budu počeli da dobijaju doznake preko portala. Građani neće morati da budu kuriri i nose papirnu doznaku poslodavcu na ruke, nego će elektronski ta informacija ići od Doma zdravlja do poslodavca", rekao je Jovanović.

Ukoliko su korisnici E-uprave zaboravili podatke za logovanje, Jovanović daje nekoliko predloga.

"Jedan od načina je da na samom portalu pokrenete uslugu koja omogućava da dobijete putem mejla šifru i da se na taj način logujete. Drgugi način je da kontaktirate preko našeg portala naš kontakt centar koji radi 24/7 i oni mogu da vam pomognu u promeni naloga ili obnavljanju šifre. Ili naravno možete da odete na jednu od preko hiljadu lokacija koje za E-upravu omogućavaju reset aplikacije na telefonu. To su uglavnom šalteri Pošte Srbije, lokalnih samouprava, lokalnih poreskih administracija ili i mnoge banke", rekao je Jovanović.