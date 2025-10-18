Slušaj vest

Zmije u oktobru širom Srbije iznenadile su mnoge, pitajući se otkud zmije u ovo doba godine kada bi trebalo polako da ulaze u "zimski san". Primećene su u podrumima kuća, po snegu, a krile su se i u stajskom đubrivu.

Poznati srpski zmijolovac Vladica Stanković otkriva zbog čega se pojavljuju usred oktobra i da li to treba da nas zabrine.

Mnogi se iznenadili što u oktobru vide zmiju. Foto: Profimedia

Zašto se zmije pojavljuju u oktobru

Kako Vladica otkriva zmije u oktobru više nisu neobična pojava, s obzirom na toplo vreme i temperature iznad proseka za ovo doba godine.

- To se dešava u prelaznom vremenskom periodu, sad ih vreme tera da izađu napolje. Nekada zmije ranije uđu u vreme brumacije, a nekada kasnije. To zavisi da li se topli dani duže zadržavaju. One sada očekuju toplije vreme i ova temperatura im odgovora, zemlja je još uvek topla - objašnjava Vladica.

Vreme ih tera da izađu napolje, kaže Vladica Stanković Foto: Facebook

Šta je brumacija kod zmija

Period brumacije kod zmija znači da će ona spavati nedeljama ili čak mesecima, ali će povremeno buditi kako bi jele i uzimale vodu. Kao što je i u ovom slučaju, zmije se bude kad temperatura poraste, ali se vraćaju "dremki" čim zahladni.

Zmije se vraćaju dremki kad zahladni/Ilustracija Foto: Youtube Printscreen

Zmije tada traže sigurna mesta gde su zaštićene od ekstremne hladnoće - rupe u zemlji, jazbine, pukotine, pećine, zaklonjene prostore. A kada vreme ponovo postane toplije, zmije "izlaze" iz stanja mirovanja i ponovo postaju aktivne, kao što su slučajevi zmija viđene u oktobru.

Narodno verovanje ako vidite zmiju u snegu

Nedavno smo imali situaciju gde se u selu Igrište kod Kuršumlije pojavila zmija kako gmiže i po snegu. Stručnjaci kažu da je reč o izuzetno retkoj, ali ne i nemogućoj pojavi, jer zmije tokom zime obično miruju skrivene u zemlji.

Prema narodnom verovanju ovakvo čudno ponašanje zmija zimi upozorava na prirodnu katastrofu, što ne isključuje ni mogućnost zemljotresa.

- Narod uvek plašio pojava koje nisu svakodnevne, a da konkretni razlozi za strah uglavnom ne postoje. Pre se mislilo da je zmija koja se pojavi zimi ona koja je nekog tokom godine ujela, pa je zemlja ne prima nazad. Narod se plašio i te pojave su se uvek povezivale sa nekim lošim događajima - rekla je ranije etnolog Snežana Ašanin.

Stručnjaci, sa druge strane, kažu da razlozi ove pojave mogu biti u klimatskim promenama.

Takođe, zmije osećaju vibracije i tektonske poremećaje i zato reaguju na način koji nije uobičajen. Zbog toga neki veruju da mogu da osete i nadolazeći zemljotres.

Zmije širom Srbije u oktobru

Takođe, u selu Pajazitovo u Šumadiji meštani su ostali u čudu kada su naleteli na zmiju usred oktobra. Ispostavilo se da je u pitanju bio poskok, dok je naš poznati hvatač zmija Vladica Stanković uhvatio još jednu zmiju i to u Pirotu, a koja se sakrila u podrumu jedne porodične kuće.

Pre samo dva dana, vlasnik porodičnog imanja u Svrljigu, naleteo je na leglo zmija koje su se krile u stajskom đubrivu, a kako se kasnije ispostavilo u pitanju su bile smukulje.

- Smukulje se kriju u đubrivo zbog toplote i tu provode burmaciju, tačnije "zimski san - otkriva Vladica Stanković.

Gde sve ima zmija u Srbiji

Šarka boravi najčešće na području iznad 600 metara nadmorske visine Foto: Shutterstock

Prema rečima zmijolovca, otrovnih zmija u Srbiji ima na planinama, šarka, na primer, boravi najčešće iznad 600 metara nadmorske visine, a poskoka možemo svuda da nađemo. Ipak dešava se i da zmiju zateknemo i u urbanim delovima, ali tada su u pitanju uglavnom neotrovnice.

Šta ako sretnete zmiju

Kao i mnoge druge životinje, zmije beže čim u njihovom okruženju ima više ljudi i buke, ipak ukoliko se susretnete sa zmijom pratite sledeće korake:

Ne paničite. Ne vičite. Ne mrdajte naglo.

Polako se povucite unazad ili sačekajte da zmija sama ode.

Ne pokušavajte da je uhvatite, pomerite ili ubijete - većina ujeda se dogodi upravo tada, a mnogi ne umeju da razlikuju otrovne od neotrovnih vrsta.

Ako je u naseljenom mestu, obavestite lokalne komunalne službe ili "Zoo-eko" ekipe koje se bave uklanjanjem divljih životinja.