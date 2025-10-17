Slušaj vest

Sa idejom da igre na sreću u Srbiji budu oblast zasnovana na odgovornosti, transparentnosti i saradnji, danas je svečano obeležen početak rada novoformiranog Udruženja priređivača igara na sreću SPIS. Udruženje okuplja domaće operatere sa zajedničkim ciljem da unaprede standarde poslovanja, zaštite igrače i doprinesu pozitivnoj percepciji i razvoju industrije.

Početak rada SPIS-a svečano je obeležen u beogradskom Sava Centru, u prisustvu brojnih saradnika, predstavnika institucija, partnera i prijatelja, čime je industrija priređivanja igara na sreću dobila novog i važnog sagovornika u dijalogu sa državom i društvom.

Foto: Promo/5 magazine

SPIS je osnovan kako bi objedinio glas industrije i postao relevantan partner institucijama i zajednici. Udruženje će u svom radu nastojati da promoviše zakonito, transparentno i odgovorno poslovanje, zastupa interese članova u procesu unapređenja regulative, ali i da podstiče saradnju i razmenu znanja između priređivača, stručnjaka i nadležnih organa. Poseban akcenat biće stavljen na zaštitu igrača, prevenciju zavisnosti i očuvanje poverenja javnosti.

„Naša industrija zapošljava hiljade ljudi, doprinosi javnim prihodima i ulaže u razvoj tehnologije, ali jednako važan zadatak nam je da pokažemo društvu da igre na sreću mogu biti bezbedna i odgovorna zabava. SPIS je nastao iz potrebe da se te vrednosti sistematski neguju kroz kodekse, edukacije i aktivnu saradnju sa državom i civilnim sektorom. Naša ambicija je da budemo pouzdan partner u oblikovanju budućnosti ove industrije“, izjavila je Nevena Marković, direktorka SPIS-a.

Foto: Promo/5 magazine

Pored direktorke SPIS-a, okupljenima su se obratili i Slobodan Prodanović, generalni direktor kompanije Mozzart, i Savo Bakmaz, generalni direktor kompanije MaxBet. Oni su govorili o zajedničkoj viziji i misiji kompanija koje su osnovale Udruženje, ističući važnost međusobne saradnje, odgovornog pristupa i daljeg razvoja industrije igara na sreću u Srbiji.

Nekadašnji košarkaš Igor Rakočević predstavljen je kao ambasador novog Udruženja. On je istakao da su principi na kojima se zasniva SPIS važni i iz perspektive sporta, edukacije i društvene odgovornosti.

Foto: Promo/5 magazine

„Ni jedna institucija, kompanija ili pojedinac ne mogu sami da postignu promenu. Samo kada radimo zajedno, kada delimo odgovornost i kada nam je cilj zajedničko dobro, tada nastaju prave i trajne vrednosti. Zato mi je posebno drago što SPIS već od prvog dana pokazuje da društvena odgovornost nije samo fraza, već stvarna obaveza“, poručio je Igor Rakočević.

Društvena odgovornost biće jedan od ključnih stubova delovanja SPIS-a. Već na samom početku pokreće se prvi CSR projekat pod sloganom „I jedan je mnogo“, u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj ulici u Beogradu. Projekat će biti usmeren na edukaciju tinejdžera u sportskim klubovima o prevenciji bolesti zavisnosti, sa posebnim osvrtom na rizična ponašanja povezana sa igrama na sreću. Pored lekara, jedan od predavača će biti i Katarina Jonev, edukator o bezbednosti dece na internetu.