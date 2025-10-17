Sastanak Nenada Popovića i Olega Ruma je veoma značajan za nastavak saradnje

Ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, dr Nenad Popović, sastao se sa dr Olegom Rumom, direktorom Minskog naučno-praktičnog centra za hirurgiju, transplantologiju i hematologiju, tokom njegove zvanične posete Republici Srbiji.

Državna ustanova "Minski naučno-praktični centar za hirurgiju, transplantologiju i hematologiju" predstavlja vodeću medicinsku instituciju u Belorusiji, specijalizovanu za transplantaciju organa i nefrologiju.

Belorusija je među vodećim zemljama ne samo u Evropi, već i u svetu po broju izvršenih transplantacija na godišnjem nivou.

Dr Nenad Popović sa dr Olegom Rumom. Foto: Kabinet ministra bez portfelja, Dario Konstantinovic/DAK Foto

Ministar Popović naglasio je značaj nedavno potpisanog Memoranduma o razumevanju, koji su potpisali ministri zdravlja Srbije i Belorusije, a kojim se stvaraju uslovi za intenzivniju saradnju u oblasti zdravstva.

Ovim Memorandumom uspostavljen je pravni i zakonski okvir koji omogućava da troškove transplantacija organa snosi država, čime se građanima Srbije pruža brži i sigurniji pristup najsavremenijem lečenju.

"Zahvaljujući zalaganju predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, kontinuirano se uvećava budžet Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje namenjen lečenju srpskih osiguranika u inostranstvu. Republika Srbija i RFZO nastavljaju da ulažu značajna sredstva kako bi svako obolelo lice imalo mogućnost da dobije adekvatno lečenje, posebno u slučajevima kada se određeni vidovi terapije ili dijagnostike ne mogu sprovesti u zemlji. Predsednik Vučić više puta je istakao da zdravlje građana predstavlja apsolutni prioritet države i da će se sredstva za ovu namenu stalno povećavati, kako bi se obezbedilo da pacijenti sa najtežim oboljenjima imaju pristup najsavremenijim medicinskim postupcima, bilo u Srbiji ili u inostranstvu.

Popović naglasio je značaj nedavno potpisanog Memoranduma o razumevanju Foto: Kabinet ministra bez portfelja, Dario Konstantinovic/DAK Foto

U poslednje dve godine, na lečenje u Minsk, Belorusija, na teret sredstava RFZO poslato je ukupno osam pacijenata. Izvršene su tri transplantacije srca, četiri transplantacije jetre i jedna transplantacija bubrega. Republika Srbija uložila je značajna sredstva u oblasti transplantacione medicine i omogućavanje lečenja pacijenata u inostranstvu.

Zahvaljujući saradnji građani naše zemlje dobijaju mogućnost da pristupe vrhunskom lečenju Foto: Kabinet ministra bez portfelja, Dario Konstantinovic/DAK Foto

Zahvaljujući saradnji sa ovim prestižnim centrom kojim rukovodi dr Rumo, građani naše zemlje dobijaju mogućnost da pristupe vrhunskom lečenju u jednom od najpriznatijih medicinskih centara u Evropi. Dogovorene su i stručne razmene lekara, učešće na seminarima, kongresima i konferencijama, kao i međusobne posete - izjavio je ministar Popović nakon sastanka.