Slušaj vest

U subotu, 18. oktobra od 14h, ispred Dormeo Home prodavnice u TC Ušće (nivo -2), održaće se veliko finale takmičenja DORMEO SPAVAČ 2025 - događaj u kojem snovi postaju stvarnost, a san pretvara u uzbudljiv izazov!

Nakon brojnih prijava i zanimljivog izbora kandidata, pred nama je završni duel u kojem će se dvoje finalista suočiti u duhu zabave, spretnosti i znanja.

Kroz igre i izazove pokušaće da osvoje simpatije publike i žirija - ali samo jedan od njih poneće titulu NAJBOLJEG DORMEO SPAVAČA 2025 i nagradu od 120.000 dinara!

Ni drugoplasirani neće otići praznih ruku - čeka ga 50.000 dinara kao priznanje za trud, energiju i sjajnu atmosferu koju će zajedno stvoriti.

Foto: Promo

Više od takmičenja - poruka o važnosti sna

Dormeo već godinama ističe koliko je kvalitetan san važan za naše zdravlje, raspoloženje i svakodnevno funkcionisanje. U svetu u kojem stalno žurimo, zaboravljamo koliko je odmor dragocen - a upravo od njega sve počinje.

Dobar san obnavlja telo, smiruje um i puni nas energijom za sve dnevne izazove. Zato je cilj ovog događaja da kroz zabavu, osmeh i pozitivnu energiju podsetimo koliko je san ključan za kvalitetan život i koliko pravi izbor dušeka, jastuka i posteljine može da promeni sve.

Dormeo proizvodi su stvoreni da se prilagode svakom spavaču, pružajući udobnost, podršku i balans koji telu i duhu zaista trebaju.

Jer kada dobro spavamo - tada najbolje funkcionišemo.

ZABAVA, IGRICE I POPUSTI ZA SVE POSETIOCE!

Finale DORMEO SPAVAČA nije samo takmičenje - to je pravi porodični događaj ispunjen zabavom, osmesima i dobrom energijom!

Posetioce očekuje:

• Dormeo Točak sreće sa zanimljivim ponudama

• Specijalne ponude i popusti do -50% + dodatnih -15% samo tog dana

• Mnogo dobre energije i sjajna atmosfera!

Svi koji dođu moći će da navijaju, uživaju u zabavnom programu i zajedno sa nama proslave ljubav prema snu i odmoru.

Foto: Promo

Dormeo - sinonim za zdrav san i kvalitetan život

Kroz svaku kampanju i svaki proizvod, Dormeo podseća koliko je ulaganje u san - ulaganje u sebe.

Od prve noći na Dormeo dušeku do svakog jutra ispunjenog energijom - Dormeo pomaže hiljadama ljudi širom sveta da spavaju bolje i žive kvalitetnije.

Zato nas u subotu očekuje dan pun osmeha, opuštanja i inspiracije.

Dođite da zajedno otkrijemo ko najbolje poznaje svet snova i da se prisetimo da san nije luksuz - već najlepši ritual koji imamo.

Subota, 18. oktobar, od 14h

Dormeo Home prodavnica, TC Ušće, nivo -2

Vidimo se u TC Ušće i DORMEO HOME - gde snovi postaju stvarnost!