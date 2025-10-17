Slušaj vest

Upis studenata u sva tri upisna roka protekao je bez problema na Univerzitetu u Beogradu, konstatovao je prorektor za nastavu prof. dr Dejan Filipović u izveštaju o završenom trećem upisnom roku na fakultetima Univerziteta u Beogradu.

U školskoj 2025/26.godini planirano je da se na 106 studijskih programa upiše 15.248 studenta (9.745 na budžet i 5.503 samofinansirajućih) na osnovne i integrisane akademske studije i na dva studijska programa osnovnih strukovnih studija 50 studenata (samofinansirajućih).

Svake godine sve manje brucoša

Dejan Filipović o konačnim rezulatita upisa na BU 2025. Foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Nakon održana tri upisna roka upisano je ukupno 12.019 studenta (7.929 na budžet i 4.090 samofinansirajućih) što znači da je preostalo ukupno 3.229 mesta (1.816 na budžetu i 1.413 samofinansirajućih). Podsećanja radi, prošle godine nakon završetka upisnog roka je upisano 12.297 studenta (8.008 budžet i 4.295 samofinansiranje) a pretprošle godine 12.387 studenata.

Po programu afirmativnih mera upisano je 80 studenta - studenti sa invaliditetom (45) i studenti romske nacionalnosti (35).

Na 25 studijskih programa su popunjena sva mesta, na 17 studijskih programa su popunjena budžetska mesta.

Najveća bitka za psihologiju

Najveće interesovanje je vladalo za studijske programe iz IT sektora, arhitekturu i medicinske nauke. Kao i prethodnih godina najtraženiji indeks je bio za Psihologiju na Filozofskom fakultetu (461 kandidata za 116 mesta - 3,98 kandidata na jedno mesto).

- Sa posebnom pažnjom smo pratili upis na nastavničke studijske programe imajući u vidu evidentan pad interesovanja poslednjih godina za upis na ove studijske programe i Platformu za poboljšanje položaja nastavničkih fakulteta koju je usvojio Senat Univerziteta još marta 2023.godine. Alarmantna situacija je za nastavnike fizike (4 upisana), hemije (6 upisanih) i geografije (13 upisanih) - istakao je Filipović u izveštaju.