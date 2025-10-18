Slušaj vest

Miholjsko leto, najavljeno za period druge dekade oktobra, izostalo je prema dosadašnjim temperaturama, a sa maksimalnih 20 stepeni nalazimo se u periodu takozvane Miholjske jeseni. Prema najnovijoj prognozi pojedinih meteoroloških modela, postoji velika šansa da maksimalna temperatura vazduha u trećoj dekadi dostigne 25 stepeni. Najavljen je i afrički vazduh koji će zahvatiti i našu zemlju.

O tome kakvo vreme možemo očekivati u ostatku jeseni, za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrio je meteorolog Nedeljko Todorović.

Temperatura do kraja nedelje

- Do nedelje imaćemo hladniju varijantu vremena, u Beogradu moguće je da padne i manja količina kiše, kao i na jugu. Sve su to male količine koje bi se brzo rasčistile. Nema bojazni od nekih većih količina padavina. Na višim planinskim područjima možda se pojavi kratkotrajno i sneg - rekao je Todorović o vremenskoj prognozi kakva nas očekuje do kraja nedelje.

Kako kaže, od početka naredne nedelje jutra će biti značajno hladnija nego u proteklom periodu, a ponegde praćena i slabim mrazom.

- To se ne odnosi baš na sva mesta, jer od početka nedelje kreće i razvedravanje. Sledi i porast temperature koji će trajati do kraja oktobra ili negde do 6. novembra. Moguće je da će maksimalne temperature u pojedinim danima preći 20 stepeni, odnosno između 20 i 25 stepeni u nekim danima. Možemo očekivati i kratkotrajnu kišu.

Ovo nije Miholjsko leto

Međutim, Todorović kaže da ovakve temperature nećemo moći da nazovemo Miholjskim letom.

- Ono nije samo jedan dan kad iskoči temperatura iznad proseka, mora da bude bar dva stepena iznad. Ta situacija podrazumeva stabilno anticiklono vreme, odnosno vedrinu i visok pritisak. Ako se desi, može dan ili dva, a glavni kriterijum je da bude bar tri dana uzastopno.

Nedeljković podseća da se nalazimo u sredini jeseni.

- Kako odmiče kalendar, ulazimo u poznu jesen kada je daleko veća verovatnoća od padavina, vetra, magle... Septembar je ove godine bio natprosečno topao, noćne temperature bile su visoke. To je bilo pozno leto. Međutim, oktobar je presekao i nalazimo se u središnjem delu jeseni, za razliku od prošle godine kad je u oktobru bilo toplije.

Kakva nas zima očekuje?

O tome da li bi ove godine trebalo da strahujemo od hladnije zime nego inače, Todorović kaže:

- Varijanta hladnije zime ponavlja se jednom u 10 do 12 godina, a da budem precizniji, svake 21. ili 22. godine. Ova zima, kao i naredna, upravo su 21. i 22. Velika je verovatnoća da će se javiti hladnija zima, ali ne cela, već jedan hladniji mesec.

