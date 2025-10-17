Slušaj vest

Umetnost humanosti Fondacija Mozzart neguje već godinama, a svoj prostor u Ulici cara Dušana 35 na Dorćolu posvetila je humanoj umetnosti. Septembar je bio mesec kada su svetla reflektora obasjala više od bine – obasjala su ljudskost. Svaka ulaznica za događaje, koji su se tokom meseca nizali u novom kulturnom jezgru grada, nosila je više od imena i datuma – bila je to poruka nade, humanitarna poruka upućena za pomoć herojima kojima je podrška najpotrebnija. U moru emocija, osmeha i aplauza, publika je svojim prisustvom učinila mnogo više nego što se na prvi pogled činilo. Jer za svaku poslatu poruku, Fondacija Mozzart je duplirala iznos i pretvarala dobrotu u konkretnu pomoć za lečenje Mile, Vojina, Petra, Konstantina... Pomoć je stigla i na adrese brojnih udruženja, nastavljeni su besplatni pregledi za građane, donirana medicinska oprema, ali i otvoren novi teren za buduće šampionke.

Foto: Promo

TEATAR HUMANOSTI

Repertoar humanosti otvorila je predstava „Džepovi puni kamenja” — delo koje raskrinkava umetnost, a istovremeno je obnavlja iznutra. Sjajni umetnički duo, koji su činili Miloš Petrović Trojpec i Pavle Mensur, igrao je za lečenje Mile Gajić. Humani repertoar upotpunile su „Zagonetne varijacije”, a maestralni glumački tandem Goran Šušljik i Janko Cekić dočarao je zagonetnu i emotivno nabijenu dramsku igru, punu skrivenih istina i životnih obrta. Ulaznica za ovu pozorišnu predstavu bila humanitarna SMS poruka za lečenje malog Vojina Miloradovića, dečaka koji vodi hrabru borbu sa leukemijom.

Foto: Promo

U razmaku od samo jednog dana odigrana su dva sjajna komada – „Uspomene Sare Bernar“ i „Koštanin tvist“, a publika je ulaznice dobijala slanjem poruke za pomoć malom Petru Škoriću. Maestralni Tanja Bošković i Dejan Đonović su na „daske koje humanost znače” u Fondaciji Mozzart doneli neodoljivi francuski šarm i pokazali da pozorišna umetnost ne zna za godine, a da za humanost ne postoje granice. Dragana Dabović i Andrej Šepetkovski su po drugi put nastupili na sceni Fondacije Mozzart – u istim ulogama, ali ovaj put sa dodatnim plemenitim motivom. Publici su ponudili uzbudljivi tvist emocija i (ne)ostvarenih ambicija različitih tipova reditelja, dramaturga, dekoratera i glumica, a veče je završeno u emotivnom tonu. U toploj atmosferi prepune sale publika je imala priliku da uživa u savremenoj komediji „Svlačenje” Mirjane Bobić Mojsilović, koja potpisuje i režiju ovog duhovitog komada. Na sceni su zasijale legende domaćeg glumišta Jelica Sretenović i Katarina Žutić, koje su u maestralnom duetu iznele priču prepunu humora, ali i neočekivanih obrta i emocija.

Foto: Promo

BESPLATNI PREGLEDI I NOVA MEDICINSKA OPREMA

U okviru Kućica zdravlja, koje su otvorile svoja vrata za sve građane, za dve nedelje obavljeno je 1.769 besplatnih pregleda štitne žlezde. Uz podršku Fondacije Mozzart, nastavljen je projekat „Tvoja štitna, tvoj štit“, a građani su bili u prilici da obave besplatne ultrazvučne preglede štitne žlezde, provere hormon TSH i tako dobiju kompletnu dijagnostiku. Pokretna ambulanta, simbol ove humane inicijative, krenula je svojim putem kroz Srbiju sa Novog Beograda, zatim se uputila u Novi Sad, dok je završnica ove zdravstvene misije održana u Nišu.

Foto: Promo

Fondacija Mozzart nastavila je i sa zdravstvenim karavanom, pa je u proteklom periodu pomoć stigla porodilištu Opšte bolnice „Stefan Visoki” u Smederevskoj Palanci gde je dečje odeljenje dobilo savremeni uređaj za transkutano određivanje bilirubina, koji omogućava brzo, lako i potpuno neinvazivno praćenje stanja najmlađih pacijenata, dok je Odeljenje ginekologije bogatije za novi CTG aparat. Zdravstvenom centru Prokuplje doniran je savremeni aparat za regionalnu intravensku anesteziju, dok je Zdravstveni centar u Aleksincu posle šest decenija dobio novu operacionu lampu.

Foto: Promo

HUMANOST JE UNIVERZALNI JEZIK

Da snovi mogu postati realnost, još jednom je dokazala Fondacija Mozzart donacijom kombi vozila udruženju Rekreativno-inkluzivni centar Ljig, koje će ih sada prevoziti do ovog objekta, na izlete po okolnim planinama i banjama, ali i dostavljati sve što im je potrebno za lep i ispunjen boravak u bajkovitom domaćinstvu.

Foto: Promo

U saradnji sa FK Crvena zvezda pomoć je stigla i Društvu za cerebralnu i dečju paralizu Požega, gde je nabavljen novi sistem za grejanje. Čuvar mreže srpskog prvaka Ivan Guteša već mesecima širi pogled srcem u jednoj lepoj misiji, jer je ceo honorar kao kolumnista Mozzart Sporta usmerio u humanitarne svrhe. U sklopu ove akcije nisu zaboravljena ni deca sa Kosova i Metohije iz pećkog okruga koja su dobila školsku opremu, ali i nešto mnogo vrednije – osećaj da nisu zaboravljeni, kao i uspomene za ceo život.

Foto: Promo

Pomoć je stigla i na adresu udruženja jedine narodne kuhinjice za bebe „Anđeli severa“ iz Bačke Topole, i to u saradnji Fondacije Mozzart i čuveniog superligaša iz ovog grada TSC-a. Human je bio i mladi golman Radničkog Nikola Ćuruvija koji je rešio da govori jezikom humanosti i donaciju iz Mozzartove akcije Superšut uputi Specijalnoj školi „Bubanj“ u Nišu, obrazovnoj ustanovi sa posebnim tipom nastave za gluvonemu decu. Predstavnici niškog kluba i Fondacije Mozzart posetili su školu sa domom učenika koja je prava mala radionica sreće. Deca sa posebnim potrebama ovde imaju priliku da razvijaju životne veštine, a vedri i nasmejani nastavnici sproveli su talentovanog čuvara mreže kroz kabinete u kojima se uče brojni zanati.

Foto: Promo

FUDBAL JE VIŠE OD IGRE

Liderka Spartaka i reprezentacije Srbije Violeta Slović izvela je početni udarac na novom fudbalskom igralištu pored Gradskog stadiona u Subotici. Šesti po redu mini-pič teren u sklopu akcije Fondacije Mozzart „Fudbal je više od igre” obnovljen je u okviru kompleksa Gradskog stadiona, potpuno je otvoren za sve rekreativce, ali i mlade nade koje žele da krenu stopama Violete i njenih saigračica. Prethodno, u 2024. donirana su četiri igrališta, koja su posvećena selektoru Srbije Draganu Stojkoviću Piksiju (Niš), reprezentativcima Aleksandru Mitroviću (Smederevo) i Strahinji Pavloviću (Šabac), kao i asu Crvene zvezde Aleksandru Kataiju (Srbobran). U 2025. ta čast je pripala Ademu Ljajiću u Novom Pazaru, a projekat se uskoro nastavlja i u drugim gradovima.

Foto: Promo