U nedelju, 19. oktobra, vernici Srpske pravoslavne crkve obeležavaju praznik Svetog apostola Tome, poznat kao Tomindan. Ovaj praznik posvećen je jednom od dvanaest Hristovih apostola, koji je poznat po svom dubokom traganju za istinom i veri koja je, iako isprva sumnjičava, postala svedočanstvo Hristovog vaskrsenja.