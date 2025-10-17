Slušaj vest

Ovaj put to su učinili novosadski pecaroši.

Jutros oko 4 časa na Trifkovićevom trgu u Novom Sadu, otuđeno je vozilo "polo" kulskih oznaka, a onda je pronađeno samo nekoliko časova kasnije u prizoru donekle za "verovali ili ne".

Naime, automobil je nađen na Keju Žrtava Racije, a prednji deo vozila visio je ka Dunavu, no to nije ono što čini priču nesvakidašnjom.

Šok se ogleda u činjenici da ni takva scena nije omela iskusne alase da pecaju tik pored vozila.

Fotografije je objavila stranica 192, a komentari ispod nisu razočarali već iznova potvrdili snalažljivost našeg naroda i brzo prilagođavanje raznoraznim situacijama, pa otud i manjka šoka kada se vide neke stvari koje nisu česte.

"Retka fotografija gde auto gleda kako dva čoveka pecaju", "Auto na ivici nervnog sloma, deda na ivici ulova", samo su neki od njih.

(Kurir.rs/Telegraf)

