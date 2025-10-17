Slušaj vest

Jovanovića je 1997. godine na smrt pretukla grupa skinheda nedaleko od njegove kuće.

Tom prilikom prisutnima će se obratiti Duška Jovanović, sestra Dušana Jovanovića, i Nataša Tasić Knežević, operska umetnica i odbornica Skupštine grada Beograda.

Podsećamo da je park poneo ime Dušana Jovanovića jednoglasnom odlukom svih odborničkih grupa na sednici Skupštine grada Beograda u maju 2025. godine, uz prisustvo njegove sestre Duške Jovanović.

- Izražavamo iskrenu zahvalnost predsedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću, predsednici Narodne skupštine Republike Srbije gospođi Ani Brnabić, kao i predstavnicima grada Beograda, koji su podržali ovu inicijativu - navodi se u saopštenju.

Do realizacije ovog značajnog čina ne bi došlo bez istrajnosti i zajedničkog rada predstavnika romske zajednice, Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine, gospođe Stane Božović, gospodina Nikodijevića, Evropskog romskog kulturnog centra, Inicijative A11, Duške Jovanović i Nataše Tasić Knežević. 

