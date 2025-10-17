VEČNO PAMĆENJE I OPOMENA: U subotu u 12 časova postavljanje spomen-obeležja Dušanu Jovanoviću kog su ubili skinhedi
Jovanovića je 1997. godine na smrt pretukla grupa skinheda nedaleko od njegove kuće.
Tom prilikom prisutnima će se obratiti Duška Jovanović, sestra Dušana Jovanovića, i Nataša Tasić Knežević, operska umetnica i odbornica Skupštine grada Beograda.
Podsećamo da je park poneo ime Dušana Jovanovića jednoglasnom odlukom svih odborničkih grupa na sednici Skupštine grada Beograda u maju 2025. godine, uz prisustvo njegove sestre Duške Jovanović.
- Izražavamo iskrenu zahvalnost predsedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću, predsednici Narodne skupštine Republike Srbije gospođi Ani Brnabić, kao i predstavnicima grada Beograda, koji su podržali ovu inicijativu - navodi se u saopštenju.
Do realizacije ovog značajnog čina ne bi došlo bez istrajnosti i zajedničkog rada predstavnika romske zajednice, Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine, gospođe Stane Božović, gospodina Nikodijevića, Evropskog romskog kulturnog centra, Inicijative A11, Duške Jovanović i Nataše Tasić Knežević.