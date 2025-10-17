Slušaj vest

Ljiljana Velimirović, Rukovodilac projekta 1 u Sektoru za investicije, EPS AD Beograd je dobitnica priznanja Liderka održive energetike za 2025. godinu koja se dodeljuje za izuzetne rezultate i posvećenost u procesu energetske tranzicije, demokratizacije i decentralizacije energetike u Srbiji.

Priznanje Liderka održive energetike 2025. uručeno je Ljiljani Velimirović juče u Beogradu na godišnjem događaju WISE Srbija mreže žena, koja dodeljuje priznanje uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Mreža je postoji od 2018. godine i jedna je od prvih mreža ove vrste u čitavom svetu. WISE Srbija okuplja više od 250 stručnjakinja koje su profesionalno angažovane u sektoru energetike, klimatskoj akciji i zaštiti životne sredine.

U konkurenciji za priznanje učestvovalo je 10 sjajnih žena u sektoru energetike koje svojim liderstvom, izuzetnim rezultatima i vizijom imaju važnu ulogu u održivom razvoju sektora, ubrzanju energetske tranzicije, unapređenju energetske sigurnosti i bezbednosti, kao i većoj afirmaciji žena u ovoj oblast.

U procesu javnog glasanja, koje je trajalo od 24. septembra do 10. oktobra, pristiglo je ukupno 2.842 glasa.

Povodom dodele priznanja Velimirović se zahvalila WISE mreži na posvećenosti i promociji žena u energetici i svim kolegama, koje je istakla kao najveću podršku.

„Veoma sam ponosna što sam izabrana da budem predstavnica „Elektroprivrede Srbije“ na konkursu Liderka održive energetike za 2025. godinu. Čast mi je što sam vodeći projekte izgradnje postrojenja za odsumporavanje u našim najvećim termoelektranama doprinela ekološkoj modernizaciji ne samo EPS, već i celokupne srpske elektroenergetike“, istakla je Velimirović.

Događaj su svečano otvorile Branislava Jovičić, suosnivačica WISE Srbija, osnivačica i urednica Balkan Green Energy News portala i direktorka konferencije Beogradski energetski forum, ambasadorka Savezne Republike Nemačke u Beogradu, Nj.E. Anke Konrad, i Jovana Joksimović, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju, evropske integracije i upravljanje projektima, Ministarstvo rudarstva i energetike.

Branislava Jovičić je u svom obraćanju istakla da je WISE mreža tokom sedam godina postojanja izgradila snažnu zajednicu od 250 stručnjakinja koje svojim znanjem, iskustvom i vizijom doprinose razvoju održive energetike i klimatske politike u Srbiji.

Zahvaljujući podršci međunarodnih partnera i posvećenosti članica, mreža je sprovela dva velika istraživanja o ulozi žena u energetici, pokrenula mentorski program koji povezuje različite generacije profesionalki i postala važna platforma za razmenu znanja, inspiraciju i zajedničke inicijative.

„Danas, kada se nad svetom nadvijaju tamni oblaci geopolitičkih previranja i negacije klimatske realnosti, usuđujem se reći da je više nego prethodnih godina borba za održivost, klimu i mir zadatak koji svako od nas treba da prigrli, bez obzira kojim se poslom bavi. To je naš generacijski zadatak. Naša misija. To dugujemo sebi i budućim generacijama“, poručila je Jovičić.

Održivo jačanje snabdevanja energijom je važno, kako u Srbiji, tako i u Nemačkoj i širom sveta, istakla je ambasadorka Nemačke Anke Konrad u svom obraćanju.

„Za energetsku tranziciju potrebne su organizacije koje su simbol te tranzicije. Stoga se zahvaljujem Centru za promociju održivog razvoja u projektu WISE Srbija za njihovo angažovanje u proteklim godinama koje Savezna Vlada Nemačke već godinama podržava preko GIZ-a“.



Konrad je posebno naglasila da su za energetsku tranziciju najvažniji ljudi i podsetila da su žene i dan danas potcenjeni pokretači promena.

„WISE projekat je prerastao u jedinstvenu platformu, u prostor u kome stručnjakinje stvaraju svoje mreže, dele znanje, deluju kao mentori za mlade talente i proizvode vidljive uzore. Priznanje Liderka održive energetike pokazuje šta se može postići kada liderstvo, inovativna snaga i društvene odgovornost idu ruku pod ruku“, zaključila je.

Jovana Joksimović je na otvaranju istakla da je članica WISE mreže od njenog osnivanja, naglasivši značaj zajedništva i podrške među ženama u energetskom sektoru.

Ističući da zelena tranzicija nije samo ispunjavanje međunarodnih obaveza, Joksimović je podsetila da je plan da do 2030. godine svaki drugi proizvedeni megavat dolazi iz obnovljivih izvora, što dovodi do čistije i zdravije životne sredine za nas ali i za generacije koje dolaze.

Navodeći podatke Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA), Joksimović je ukazala da žene čine 32 odsto zaposlenih u sektoru obnovljivih izvora energije na globalnom nivou, ali da je njihov udeo i dalje manji u odnosu na globalni prosek žena u ukupnoj ekonomiji, koji iznosi 45,9 odsto.