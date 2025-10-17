Slušaj vest

Ministar obrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas svečanosti povodom obeležavanja Dana Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“, u internatu Vojne gimnazije.

Tom prilikom, ministar odbrane rekao je da se Srbija, kao retko koja zemlja u okruženju, može pohvaliti dugom i bogatom tradicijom srednjeg vojnog obrazovanja, a da je potreba za obrazovanjem podoficira prepoznata još u drugoj polovini 19. veka. On je podsetio da su prvo ustanovljeni posebni kursevi za njihovo školovanje i obuku, a da su potom osnovane i stalne podoficirske škole.

Bogata tradicija vojnog obrazovanja

- Tog 18. oktobra 1889. godine, u Službenom vojnom listu broj 38, objavljen je Ukaz kralja Aleksandra Prvog Obrenovića, gde je doneta odluka o postavljenju prvog upravnika Pešadijske podoficirske škole, pešadijskog majora Jovana Kovačevića, dotadašnjeg komandanta 5. gardijskog bataljona. Postavljenjem prvog upravnika, administrativnog osoblja i prvih nastavnika Pešadijske podoficirske škole označilo je početak rada prve školske institucije za formalno obrazovanje podoficira u tadašnjoj Kraljevini Srbiji - istakao je ministar Gašić i dodao da je ova škola iznedrila generacije vrsnih podoficira koji su imali ključnu ulogu u balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu.

On je naglasio da je masovnije školovanje počelo tek posle okončanja dva svetska rata, tačnije 1950. godine, a da smo u svetu bili poznati čak i po školovanju pripadnika stranih oružanih sila. Ministar odbrane dodao je i to da su vremenom oformljene škole raznih vojnih profila, raspoređene na teritoriji čitave tadašnje zemlje.

Obraćajući se prisutnima ministar Gašić istakao je značaj podoficirskog kadra u Vojsci Srbije naglasivši da je školovanje podoficira i raspoređivanje na podoficirske dužnosti od krucijalnog značaja za operativne i funkcionalne sposobnosti jedinica Vojske Srbije.

„1300 kaplara“ obrazuje buduće lidere

- Iako su se oblici školovanja podoficirskog kadra tokom istorije menjali, na osnovu iskustva koje Vojska Srbije ima u radu sa Srednjom stručnom vojnom školom od njene reaktivacije 2015. godine, zapaža se da je kadar koji proizvodi ova vojna škola stručan i vrhunski osposobljen za obavljanje početnih podoficirskih dužnosti. Na stabilnim temeljima tradicije, a uz savremeni nastavni pristup i modernu tehnološko-tehničku opremu, ona stvara novi koncept školovanja. U Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara“ koja funkcioniše pod okriljem Vojne akademije posebna pažnja posvećuje se sticanju opšteg obrazovanja, odgovarajućih opštevojnih i vojnostručnih znanja i veština, i razvijaju psihofizičke sposobnosti, i moralne vrednosti neophodne za profesionalno obavljanje vojne službe u statusu profesionalnog podoficira - rekao je ministar odbrane ističući da je cilj školovanja da iznedri odgovoran i stručan podoficirski kadar koji će odvažno krenuti ka svojim strojevima siguran u svoje znanje, veštine i spreman da se i dalje usavršava.

Bratislav Gašić govori pitomcima srednje vojne škole 1.300 kaplara Foto: Ministarstvo odbrane

On je ukazao da znanje, sposobnost i odgovornost jesu vrednosti koje srpski podoficiri stiču u Srednjoj stručnoj vojnoj školi te predstavljaju preduslov za izvršavanje svih postavljenih zadataka. Ministar odbrane istakao je da podoficiri imaju nezamenljivu ulogu u funkcionisanju svake jedinice Vojske Srbije jer su spona između oficira i vojnika kojima direktno komanduju.

Znanje i disciplina kao temelj snage

- Oni čuvaju tradiciju i osvetljavaju vojnički put novim generacijama razvijajući u njima hrabrost, požrtvovanje i odanost otadžbini. Znajući da istinska snaga vojske leži u čoveku, ova ustanova posvećeno obrazuje mlade ljude koji će, sem znanja i veština, u njoj steći disciplinu, odvažnost i nepokolebljivu veru u uzvišenost svog životnog poziva. Poštovani pripadnici Srednje stručne vojne škole, neka vas današnji dan podseti da ste nastavljači bogate tradicije vaših prethodnika, ali ujedno i kreatori budućnosti sistema odbrane naše zemlje - rekao je ministar Gašić čestitajući Dan Srednje stručne vojne škole.

Načelnik škole kapetan bojnog broda Srđan Miljković istakao je da škola obrazuje i vaspitava mlade ljude koji će nakon školovanja stručno osposobljeni i visoko motivisani biti raspoređeni u jedinice Vojske Srbije na svoje prve podoficirske dužnosti. On je naglasio da je ponosan na kolektiv škole, kao i da je današnja svečanost podsticaj da budu još bolji i da doprinose jačanju Vojske Srbije.