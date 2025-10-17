U ambulanti je pregledano 72 odraslih pacijenata, od čega 20 tokom dana i 52 noću, dok je na javnim mestima zabeleženo devet intervencija
Lekarske intervencije
Stomačni virus hara ovim gradom u Srbiji! Pune ruke posla doktora: Hitna pomoć imala 25 intervencija za 24 časa - evo na šta se sve žale građani!
Tokom prethodna 24 sata Ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu imale su ukupno 25 izlazaka na teren – 15 u dnevnoj i 10 u noćnoj smeni.
Zavod je u toku prethodnog dana primio ukupno 143 poziva građana koji su tražili hitnu medicinsku pomoć.
- Najčešće su se tokom dana pomoć lekara tražili građani sa povišenim krvnim pritiskom, srčanim tegobama, povredama, stomačnim problemima i oboleli od dijabetesa. Tokom noći preovlađivali su pacijenti sa hipertenzijom i asmatičari - potvrđeno je za RINU u ZUM.
U ambulanti je pregledano 72 odraslih pacijenata, od čega 20 tokom dana i 52 noću, dok je na javnim mestima zabeleženo devet intervencija.
Kurir.rs/Rina
