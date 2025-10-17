Slušaj vest

Tokom prethodna 24 sata Ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu imale su ukupno 25 izlazaka na teren – 15 u dnevnoj i 10 u noćnoj smeni.

Zavod je u toku prethodnog dana primio ukupno 143 poziva građana koji su tražili hitnu medicinsku pomoć.

- Najčešće su se tokom dana pomoć lekara tražili građani sa povišenim krvnim pritiskom, srčanim tegobama, povredama, stomačnim problemima i oboleli od dijabetesa. Tokom noći preovlađivali su pacijenti sa hipertenzijom i asmatičari - potvrđeno je za RINU u ZUM.

U ambulanti je pregledano 72 odraslih pacijenata, od čega 20 tokom dana i 52 noću, dok je na javnim mestima zabeleženo devet intervencija.

Kurir.rs/Rina

