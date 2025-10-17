Prof. Boljević, poreklom iz Crne Gore, dodaje da se trenutno čeka dozvola Ministarstva zdravlja Rusije za zvaničnu primenu vakcine u kliničkoj praksi.

Ta dozvola se očekuje u narednih mesec do mesec i po.

- Trenutno se vrši samo dijagnostika - uzimaju se biopsije i pravi se vakcina. Kad dobijemo odobrenje, pacijenti će moći da se vrate u Moskvu i otpočnu lečenje - kaže dr Boljević i otkriva da su neki pacijenti iz Srbije uključeni u proceduru:

- Već se organizuje dolazak pacijenata iz Srbije u Moskvu radi dijagnostike. Kad se dobije dozvola, biće pozivani da ponovo dođu.