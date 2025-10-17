Sve o revolucionarnoj ruskoj vakcini koja menja svet: Srbija će među prvima dobiti inovativnu rusku vakcinu protiv raka!
Razvoj revolucionarne ruske mRNA vakcine protiv raka ulazi u završnu fazu, a Srbija će biti među prvim zemljama u svetu čiji će pacijenti imati priliku da se leče ovom inovativnom terapijom!
O značaju ove vakcine i saradnji s ruskim partnerima govorio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa Aleksandrom Gincburgom, direktorom Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja, i prof. dr Andrejem Kaprinom, generalnim direktorom Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju.
.
- Potencijalna saradnja na ovom polju s našim ruskim partnerima predstavlja ogroman korak ka podizanju standarda dijagnostike i lečenja u našoj zemlji - naveo je Vučić na Instagram profilu Budućnost Srbije AV i dodao da je naša zemlja u potpunosti spremna na kontinuiranu saradnju koja može da doprinese razvoju i eventualnoj proizvodnji i primeni ove vakcine u našoj zemlji:
- Zahvalan sam našim ruskim prijateljima, koji su sa nama podelili ovo otkriće od najvećeg značaja za očuvanje života najtežih bolesnika.
Prof. dr Sergej Boljević, šef Katedre za patološku fiziologiju na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi i jedan od članova istraživačkog tima koji razvija vakcinu, za Kurir je objasnio mehanizam njenog delovanja:
- Ova vakcina nije preventivna kao klasične vakcine, već terapijska. Naziva se vakcinom jer stimuliše imuni odgovor. Od pacijenta kojem je dijagnostikovan tumor uzimaju se uzorci iz tumorskog i zdravog tkiva, a zatim se pomoću veštačke inteligencije u roku od sat i po do dva formira osnovni "kostur" mRNA vakcine.
Nakon toga u roku od nekoliko dana završava se personalizovana vakcina, prilagođena svakom pacijentu pojedinačno.
- Tumor se u organizmu skriva pod omotačem, kao pod kišobranom, i telo ga često ne prepoznaje kao pretnju. Mi skidamo taj "kišobran", a zatim se aktivira imuni sistem, koji prepoznaje i uništava samo tumorske ćelije - kaže dr Boljević.
Prof. Boljević, poreklom iz Crne Gore, dodaje da se trenutno čeka dozvola Ministarstva zdravlja Rusije za zvaničnu primenu vakcine u kliničkoj praksi.
Ta dozvola se očekuje u narednih mesec do mesec i po.
- Trenutno se vrši samo dijagnostika - uzimaju se biopsije i pravi se vakcina. Kad dobijemo odobrenje, pacijenti će moći da se vrate u Moskvu i otpočnu lečenje - kaže dr Boljević i otkriva da su neki pacijenti iz Srbije uključeni u proceduru:
- Već se organizuje dolazak pacijenata iz Srbije u Moskvu radi dijagnostike. Kad se dobije dozvola, biće pozivani da ponovo dođu.
Dr Nenad Popović, ministar bez portfelja, koji se takođe sastao s ruskom delegacijom, kaže za Kurir da, prema podacima iz pretkliničkih ispitivanja, vakcina pokazuje izuzetno visoku efikasnost u lečenju melanoma (raka kože), te se očekuje da će postati jedna od najsavremenijih i najefikasnijih onkoloških terapija u svetu:
U ovoj fazi terapijska mRNA vakcina se testira na dve vrste tumora - melanomu (raku kože) i određenom tipu karcinoma pluća.
- Planirano trajanje terapije je oko pet meseci, a očekuje se da jednom izlečeni pacijenti više neće razvijati isti oblik tumora - ističe dr Boljević.
- Predsednik Vučić više puta je istakao da zdravlje građana predstavlja apsolutni prioritet države i da će država učiniti sve što je u njenoj moći kako bi se obezbedilo da pacijenti s najtežim oboljenjima imaju pristup najsavremenijim medicinskim postupcima, bilo u Srbiji ili u inostranstvu. Ukoliko dođe do realizacije ovog projekta, Srbija bi, nakon Ruske Federacije, bila prva zemlja u kojoj će ova vakcina biti dostupna onkološkim pacijentima.
Delegacija iz Rusije se, pored Vučića i Popovića, sastala i s ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, kao i s rukovodstvom Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" i RFZO.