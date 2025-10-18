Slušaj vest

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije od 6. do 12 oktobra zabeležena 7.205 slučaja oboljenja slična gripu.

Zаbеlеžеnа stоpа је višа zа 16,3 odsto u оdnоsu nа prеthоdnu nеdеlju, kао i u оdnоsu nа isti pеriоd prеthоdnе sеzоnе (zа 22,4 odsto).

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 108,11 na 100.000 stanovnika.

Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da je aktivnost uobičajena za vanepidemijski period i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Takođe, u toku 41. izveštajne nedelje nisu potvrđeni laboratorijski slučajevi obolevanja od gripa.

Kako navodi Batut, u toku 41. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 11.322 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI).