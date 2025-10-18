Slušaj vest

Kandidati za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije koji su po konkursu iz maja ove godine primljeni na osnovnu vojnu obuku sa oružjem položili su danas vojničku zakletvu.

Na svečanosti u kasarni „Vojvoda Živojin Mišić“ u Valjevu, oni su se pred zastavom Republike Srbije obavezali da će čuvati i braniti nezavisnost, suverenost i teritorijalnu celovitost Republike Srbije.

Uspešnim završetkom osnovne vojne obuke ispunili su jedan od uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu, a sada ih očekuje selektivna obuka koja se sastoji iz više eliminacionih faza. Najuspešniji će dobiti priliku da stupe u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz izuzetno stimulativnu zaradu i mogućnost produžetka ugovora o radu na period do tri godine i njegovog kasnijeg obnavljanja.

1/7 Vidi galeriju Kandidati za prijem u 72.brigadu za specijalne operacije položili zakletvu Foto: Ministarstvo odbrane

U ovoj elitnoj jedinici Vojske Srbije, oni će se dalje obučavati i usavršavati za realizaciju složenih i psihofizički zahtevnih zadataka, među kojima su izvođenje specijalnih operacija, diverzantskih, protivdiverzantskih, protivpobunjeničkih i protivterorističkih dejstava i prikupljanje obaveštajnih podataka.

Svečanosti u valjevskoj kasarni prisustvovali su državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić, načelnik Uprave za ljudske resurse (J-1) Generalštaba brigadni general Slađan Hristov, komandant 72. brigade za specijalne operacije brigadni general Miroslav Talijan, predstavnici jedinica Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, verskih zajednica i lokalne samouprave te porodice, rodbina i prijatelji kandidata.