Postavlja se pitanje gde je granica između privatnog i javnog života i koliko su postojeći zakoni delotvorni u zaštiti žrtava.

Objavljivanje tuđih intimnih fotografija ili snimaka bez saglasnosti, često iz osvete nakon raskida, postalo je sve češća pojava i ozbiljan oblik digitalnog nasilja. Građani su se složili da je u pitanju izuzetno nemoralan čin.

Odgovori građana:

Iako zakon predviđa kazne za osvetničku pornografiju stručnjaci upozoravaju da su kazneni procesi spori, a posledice po privatni i porodični život žrtve često trajne i ostavljaju velike posledice po psihičko zdravlje.

Željko Mašović, psiholog, je o ovoj temi rekao sledeće:

- Kada te neko opljuje na sve strane, onda ti ne znaš više sa koje strane da se štitiš i zapravo je to najveći problem, što ne znaš više šta da očekuješ ni od svojih najbližih, kako će oni to da tumače. Plašiš se njihove reakcije, plašiš se da prijaviš, jer reakcija i policije može da bude diskutabilna. Plašiš se od svega i svačega, i onda zapravo dolaziš do nečega da bi se najradije povukao sam u sebi i negde nestao, i to je nažalost i najgore osjećanje, zato što to čak nije ni depresija, to je nešto da kažemo ahedonija ili tako nešto.

Iako se o ovakvim slučajevima najčešće govori tek kada dospeju u javnost, stručnjaci upozoravaju da je osvetnička pornografija mnogo rasprostranjenija nego što se misli. Internet i društvene mreže omogućili su da se takav sadržaj proširi za samo nekoliko minuta, a jednom kada se objavi, gotovo ga je nemoguće potpuno ukloniti.

