"Kovid nije nestao, samo je naš imuni sistem naučio da ga prepozna i drži pod kontrolom, ali ćelije virusa stalno mutiraju i pokušavaju da prevare naš organizam kako bi se razboleo" kaže za pedijatar, dr Saša Milićević.

Najnovija mutacija dobila je neobično ime "Frankenštajn" i u ovom periodu brzo se širi među decom i odraslima, a doktor je detaljno objasnio koji su simptomi virusa, koliko traje bolest, ali i kako se širi.

Korona nije nestala, promenila je svoj "oblik", dodaje lekar, a među simptomima javlja se bol u grlu, bolovi u zglobovima, a može se javiti i visoka temperatura.

- Ono što je sada karakteristično je da temperatura naglo skoči. Deca budu malaksala, odbijaju obroke, oči im budu crvene. Jednostavno, budu neraspoložena. Često su mogući osip i dijareja. Srećom, ne izaziva neke teže simptome poput zapaljenja pluća, odnosno pneumonije, bronhitisa, ali je recimo dosta izražena upala grla - objašnjava doktor Milićević.

dr Saša Milićević Foto: Kurir Televizija

Kovid hara vrtićima

Ovaj soj pogađa i decu i odrasle, a problem nastaje u kolektivima, gde se najviše primećuje širenje i gde virus najlakše može da napreduje.

- Najviše se primećuje u vrtićima, jer se tamo najlakše prenosi. Tamo su deca stalno u kontaktu i može se prenositi kapljičnim putem, ali i rukicama, jer deca diraju nos koji často bude slinav. Onda diraju igračke, pa preko tih igračaka zapravo oni prenesu nekom drugome. Tako znači, preko ruku, preko igračaka i naravno, pričom i kijanjem. Zato je važno, ako neko ima znake infekcije, da ipak ne ide u vrtić. Da pokušamo bar tako da sprečimo širenje infekcije, da i sprečimo da se razvije neka epidemija - kaže.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Kako se leči ovaj soj kovida

Pedijatar kaže da virus traje od pet do sedam dana, nije toliko jak kao prvi soj korona virusa, ali da su i dalje ugroženi pacijenti koji imaju različita hronična oboljenja.

- Bez obzira da li su u pitanju deca ili odrasle osobe, ako imaju hronična oboljenja: srčana, bubrežna, plućna oboljenja... Oni su malo više ugroženi. Takođe i pacijenti koji su na terapiji različitim lekovima koji smanjuju naš imunološki odgovor, odnosno dečiji imunološki odgovor. U tom slučaju su najviše ugrožene i bebe. Znači, to oboljenje može da se pojavi takođe i kod beba - objašnjava dr Saša Milićević.

Ovaj virus leči se uobičajeno, kao i svaka druga prehlada.

- To su virusi, tu neki antibiotici ne pomažu, samo ako nema neke sekundarne komplikacije, slučajno bakterijske. E, onda mora da se doda antibiotik. Inače uzima se lek protiv visoke temperature, unosi se što više tečnosti i jede se malo lakša hrana. Nije važno koliko deca jedu u tim danima, koliko je važno da uzimaju što više tečnosti - zaključio je Milićević.

Inače, prema prošlonedeljnim informacijama Instituta za javno zdravlje Srbije (IZJZS) "Dr Milan Jovanović Batut", u Srbiji su registrovana 193 slučaja korona virusa, a ta brojka, kako naglašavaju lekari, može biti i veća.